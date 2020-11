Wüstenrot Haus- und Städtebau: Ganzheitliche Leistung rund um Immobilien

Geballte Kompetenz in fünf Geschäftsbereichen für private, gewerbliche und kommunale Kunden

Ein verlässlicher Partner rund um Immobilien, der kompetent mit Rat und Tat zur Seite steht: das ist die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS). Sie bietet alle Leistungen aus einer Hand an – von der Baulandentwicklung und Erschließung über die Projektentwicklung und Realisierung von Gebäuden bis hinzu Stadtentwicklung und dem Immobilienmanagement für einzelne Gebäude oder ganze Quartiere.

Mit dem Geschäftsbereich Wohnbau verfolgt die WHS das Ziel, Wohneigentum für jeden zu ermöglichen. Um für ihre Kunden attraktiven, zukunftsfähigen Lebensraum mit hoher Lebensqualität zu schaffen, gehen die WHS-Wohnbauexperten mit großer Sorgfalt, Umsicht und langjähriger Erfahrung an die Arbeit. Von der Standortwahl bis zur Umsetzung der Projekte profitieren die Kunden von der Expertise und der Leidenschaft der Mitarbeiter für hochwertige Wohnlösungen – egal, ob es um ein reines Wohnbauprojekt oder Wohnen mit Gewerbe geht, ob es sich um eine kleine Anlage oder ein großes Quartier handelt.

Zukunftsorientierte Konzepte für Kommunen

Für Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg und Sachsen erarbeitet der WHS Geschäftsbereich Städtebau strukturierte, zukunftsorientierte Stadtentwicklungskonzepte, die eine langfristige städtebauliche Weiterentwicklung ermöglichen. Auch die professionelle Betreuung und Umsetzung aller Themen rund um Stadterneuerung und Städtebauförderung, Baulandentwicklung, Bürgerbeteiligung, Projektentwicklung und Projektsteuerung, Wettbewerbs- und Vergabeverfahren sowie die Beratung zum Thema „Smart City“ gehören zum Leistungsspektrum.

Praktische Hilfe für Baugemeinschaften

Private Baugruppen profitieren von der Erfahrung der WHS-Spezialisten im Bereich der Projektsteuerung. Die WHS koordiniert für sie die gesamte Bauplanung und steuert die Bauphase bis hin zur finalen Objektabrechnung, damit Baugemeinschaften die komplexen Herausforderungen eines Neubauprojekts möglichst reibungslos meistern können.

Projektmanagement: Klassische Bauprojekte erfolgreich realisieren

Die erfahrenen Spezialisten aus dem Geschäftsbereich Projektmanagement begleiten hingegen klassische Bauprojekte und bieten hierbei eine 360-Grad-Leistung für Bauherren: Sie definieren projektspezifische Anforderungen, beauftragen und überwachen die ausführenden Gewerke und übernehmen die Übergabe der fertiggestellten Gebäude ans Facility Management.

Immobilienmanagement: Service für Eigentümer

Ob WEG-Verwaltung oder Mietverwaltung: Die Experten der WHS Immobilienverwaltung kümmern sich um Dienstleistungen wie die Hausgeldabrechnung, die Organisation der Eigentümerversammlung und die Vergabe aller Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Außerdem sorgen sie für die optimale Vermietung und vermeiden Leerstände.

Hochspezialisierte Tochter der WHS: Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung

Abgerundet wird das ganzheitliche Leistungsspektrum der WHS durch das Tochterunternehmen GMA, die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH. Sie forscht und berät in unterschiedlichen Gebieten der Handels-, Unternehmens- und Kommunalberatung. So bietet die GMA einerseits hochaktuelle und exakte Wettbewerbs- und Marktdaten sowie ein verlässliches Benchmarking. Andererseits führen interdisziplinäre Teams die fachlichen Expertisen von Handelsexperten, Immobilienfachleuten, Geografen, Raum- und Stadtplanern, Sozialwissenschaftlern sowie Volks- und Betriebswirten zusammen und erarbeiten daraus zuverlässig und fristgerecht maßgeschneiderte Lösungsvorschläge für ihre Kunden.

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) ist ein Tochterunternehmen des Vorsorge-Spezialisten Wüstenrot & Württembergische. Als überregional tätige Immobilienexpertin der Unternehmensgruppe liegen ihre Kernkompetenzen in den Bereichen Städtebau, Wohnungsbau und Immobilienmanagement. Seit 1949 hat die WHS bundesweit mehr als 23.000 Häuser und Wohnungen erstellt, verwaltet derzeit rund 10.000 Miet- und Eigentumswohnungen und betreut aktuell rund 200 Sanierungsgebiete in mehr als 110 Städten und Gemeinden. Die WHS ist mit rund 170 Mitarbeitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln und München aktiv.

