Schwarzwaldjunge – Weltenbummler – Biographie eines Jedermann

In seiner romanhaften Biografie „Schwarzwaldjunge – Weltenbummler“ erzählt der Autor Gerhard Moser, wie er nach einer komplizierten Jugend seinen Platz in der großen weiten Welt fand.

Heute lebt der Autor seinen persönlichen Traum. In seinem neuen Buch erzählt er, welche Hindernisse er überwinden musste, um an sein Ziel zu gelangen. Nach einer teilweise schweren Kindheit schloss er sich den Jesus People und der Moon Sekte an, die sein weiteres Leben auf eine ganz besondere Art prägten. Erst Jahre später entdeckte Moser, dass es auch außerhalb Deutschlands tolle Länder zu entdecken gibt und begann, die Welt zu erkunden.

Der Autor Gerd Moser wurde 1955 im Schwarzwald geboren und lebt heute mit seinem Mann in Köln. Beruflich war er viele Jahre als Altenpfleger in ganz Deutschland tätig, zuletzt in seinem eigenen Unternehmen für ambulante, medizinische Fußpflege und private Seniorenbetreuung, das er bis vor kurzem leitete. Aktuell genießt er sein Leben als Rentner, soweit das die Corona-Pandemie zulässt. Mit Sehnsucht warten er und sein Mann darauf, dass sie weitere Teile der Welt entdecken können.

„Schwarzwaldjunge – Weltenbummler" von Gerhard Moser ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28001-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

