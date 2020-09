Die Weltenbummler in Indien – Tagebuch einer 80-tägigen Reise durch Goa

In seinem neuen Buch „Die Weltenbummler in Indien“ nimmt Gerhard Moser seine Leser auf eine inspirierende Reise mit. Gemeinsam mit seinem Partner verschlägt es ihn in den Süden des Subkontinents.

Nach „Die Weltenbummler auf Kreuzfahrt“ ist das neue Buch das zweite über die große Leidenschaft des Autors: das Reisen.

Da Moser und sein Lebensgefährte die klassische Touristenroute mit dem Taj Mahal in Agra oder dem Palast der Winde in Jaipur schon kennen, verschlägt es die „Weltenbummler“ auf dieser Reise nach Goa, dem Traumziel unzähliger Aussteiger und Backpacker. In drei Monaten genießen sie die herrlichen Strände und erkunden deren Hinterland. Doch dort gibt es nicht viel zu entdecken aber zum Glück übertreffen die Strände alle Erwartungen der Mosers. Zudem trifft das Duo auf raffgierige Taxifahrer und schläft in günstigen aber dennoch guten Unterkünften. Doch dann kommt alles ganz anders als geplant, denn das Corona-Virus macht auch vor Indien nicht halt. Freunde und Familie fordern die Mosers dazu auf, schnellstmöglich das Land zu verlassen. Doch das ist zunächst schwerer als gedacht. Und als die zwei dann endlich zu Hause angekommen sind, fühlen sie sich wie in einer fremden Welt.

Neben den ausführlichen Beschreibungen eines faszinierenden Landes enthält das Reisetagebuch knapp 200 Fotos, die die Reise noch anschaulicher machen.

Der Autor Gerd Moser wurde 1955 in der Nähe von Offenburg geboren und arbeitete viele Jahre in der Pflege. Anfang der 2000er Jahre stieg er aus gesundheitlichen Gründen aus dem Pflegeberuf aus und betrieb bis zu seiner Rente eine ambulante medizinische Fußpflege. Heute lebt Moser gemeinsam mit seinem Lebensgefährten seinen Traum vom glücklichen Leben. Diesen prägt vor allem die gemeinsame Leidenschaft des Reisens.

„Die Weltenbummler in Indien“ von Gerhard Moser ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-09992-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

