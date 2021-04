Raoul Auernheimer: Wien – Dachau – Amerika

„Raoul Auernheimer: Wien – Dachau – Amerika“ wird von seiner entfernten Verwandten Birgit Auernheimer herausgegeben. Es handelt sich um eine kommentierte Textsammlung des Wiener Schriftstellers.

Anhand von Erzählungen und Artikeln aus dem Nachlass von Raoul Auernheimer porträtiert die Autorin Birgit Auernheimer den Wiener Schriftsteller. 1876 geboren führte ihn sein Weg von Wien nach Dachau und schließlich ins Exil nach Amerika, wo er 1948 verstarb.

In seiner Heimatstadt Wien lebte Auernheimer bis 1938, nach dem Einmarsch der Nazis wurde er dann nach Dachau deportiert und schließlich nach Amerika vertrieben. Heute ist der Wiener Autor für ein breites Publikum in Vergessenheit geraten. Zwar gibt es bereits eine Autobiografie des Schriftstellers, die nach seinem Tode veröffentlicht wurde. Jedoch enthält diese weniger harte Fakten, sondern vielmehr Reflexionen in Bildern über das bewegte Leben des Autors.

Birgit Auernheimer war schon immer fasziniert von seinen Werken. Aus diesem Grund entschied sie sich, einige seiner Erzählungen und Schriften aus seinem Nachlass auszuwählen und gebündelt zu veröffentlichen. Auf diese Weise lernt der Leser einen heiteren, jedoch auch nachdenklichen Literaten kennen, der über sich selbst folgende Worte fand: „Erst das Echo macht den Ruf und der Leser erst den Dichter.“

