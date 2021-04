Corona 2021 – Warten auf Godot

In seinem neuen Sachbuch „Corona 2021“ reflektiert der Autor Michael Ghanem die Pandemie, die auch zu Beginn des Jahres das gesellschaftliche und politische Leben in Deutschland beherrscht.

Das Thema Corona verlangt viel von allen Beteiligten. Denn auch im Frühjahr 2021 muss die deutsche Bevölkerung Anstrengungen, Verzicht, Geduld und Verständnis aufbringen. Der Autor Michael Ghanem nimmt in seinen kritischen Ausführungen vor allem die Unternehmungen der „Königin von Deutschland und ihren Rittern der Tafelrunde“ ins Visier. Gemeint ist damit die Bundeskanzlerin, die in regelmäßigen Abständen zur Ministerpräsidentenkonferenz einlädt, um Möglichkeiten zur Bekämpfung der Pandemie zu diskutieren. Nach Meinung des Autors sind die Ergebnisse Mal für Mal nahezu identisch, denn es wird stets verkündet, dass es noch Geduld und Ausdauer seitens der Bevölkerung braucht. Als Folge skizziert Ghanem das Bild eines hilflosen, entrechteten, ohnmächtigen und bevormundeten Bürgers. Die Situation erinnert ihn an Beckets Theaterstück „Warten auf Godot“, denn auch hier warten die handelnden Personen auf jemanden, den sie nicht kennen. Zudem wissen auch sie gar nicht so genau, was der Anlass des Wartens ist und sind dennoch nicht in der Lage, sich der Situation zu entziehen.

Der Autor Michael Ghanem wurde 1949 geboren und ist studierter Wirtschaftsingenieur. Während seiner beruflichen Laufbahn war er in nationalen und internationalen Firmen tätig. Im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit beobachtete er, wie viele Fehler durch Leichtsinn und mangelnde Professionalität der wirtschaftlichen und politischen Elite tagtäglich vorkommen. Aus diesem Grund hat er sich nach dem Eintritt in den Ruhestand zum Ziel gesetzt, seine Erfahrungen und Kenntnisse zu Papier zu bringen, um das kritische Denken seiner Mitbürger zu fördern.

„Corona 2021" von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28992-5 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

