Mallorca gratis erleben – Ein Reiseführer der etwas anderen Art

Tatjana Resch teilt in „Mallorca gratis erleben“ Tipps für einen preisgünstigen und doch erlebnisreichen Urlaub.

Die Autorin lebt seit acht Jahren mit ihrem Mann auf einer der beliebtesten Urlaubsinseln der Welt und ist stets unterwegs, um Mallorca zu erkunden und die schönsten Motive mit ihrer Kamera

fest zu halten. Momentan leben viele Menschen in einer Zeit, in der sie wie noch nie zuvor auf ihr Geld achten müssen. Doch das heißt in den Augen der Autorin nicht, dass man verzichten muss, vor allem dann nicht, wenn man die Insel auch erkunden kann, ohne dabei viel Geld ausgeben zu müssen. Man kann die Insel auch einmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen, wenn man Orte besucht, die nicht so bekannt sind – und oft kostenlos sind. Tatjana Resch stellt den Lesern in ihrem Buch tolle und abwechslungsreiche Ausflugszielen auf der ganzen Insel, die man ohne Eintrittsgelder besuchen kann, vor. Sie stellt zudem auch einige leckere Rezepte für ein gemütliches Picknick unterwegs vor.

Die Leser lernen in „Mallorca gratis erleben“ von Tatjana Resch mehr über Orte und Sehenswürdigkeiten wie z.B. das historische Museum Manacor, Molí den Fraret, den Naturpark Llevant, die Aloe Vera Farm, das Museum Pollenca, den botanischen Garten Lluc, die Marivent Gärten, das Militärmuseum Palma, die Kakteengärtnerei und Santuari de la Consolació. Sie können zudem mit den Rezepten leckere Speisen wie Mandelkuchen, Ensaladilla Rusa und grüne Gazpacho nachkochen und backen, um den Urlaub richtig authentisch zu gestalten.

„Mallorca gratis erleben“ von Tatjana Resch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19915-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

