Sprechen & Sprache sinnvoll unterstützen – Tipps für Eltern von Kindern zwischen 0 und 4 Jahren

ElternLeben macht Eltern mit „Sprechen & Sprache sinnvoll unterstützen“ das Leben mit jungen Kindern ein wenig einfacher.

Kinder sind zu jedem Alter eine Herausforderung. Doch besonders das Sprechen lernen kann Eltern ziemlich unter Druck setzen, denn nicht nur ist ein es langer Prozess, der immer wieder besondere Meilensteine setzt, sondern auch etwas, dass man auf keinen Fall vermasseln will. Ein Kind spricht die ersten Wörter, probiert neue Laute, beginnt in Sätzen zu sprechen oder macht grammatikalische Fortschritte. Das Kinder sich, gerade in den ersten Lebensjahren, in ihrem eigenen Tempo entwickeln, ist inzwischen ein alter Hut. Dies gilt auch für die Sprachentwicklung. Hier brauchen Eltern Geduld und Gelassenheit, auch wenn sie gerne schneller Ergebnisse sehen bzw. hören würden.

Das Handbuch „Sprechen & Sprache sinnvoll unterstützen“ von ElternLeben bietet den Lesern praktische Tipps und beschreibt, welche Voraussetzungen ein Kind braucht, um Sprache und Sprechen normal zu erlernen. Sie lernen zudem, wie Eltern ihr Kind im Alltag in seiner Sprachentwicklung sinnvoll unterstützen können. ElternLeben.de ist ein digitales Angebot für alle Eltern und begleitet sie mit hilfreichen Tipps durch die verschiedenen Phasen von der Schwangerschaft bis zum Teenageralter ihrer Kinder. Sie bietet einen großen Wissensbereich („Elternwissen“), der Artikel, Tipps, Interviews, Videos und vieles mehr verfügbar macht. Diese Inhalte werden von Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen verfasst. Die Webseite wird durch eine Reihe voller hilfreicher Bücher perfekt ergänzt.

„Sprechen & Sprache sinnvoll unterstützen“ von ElternLeben ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27610-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

