Haug Wohnmobilvermietung – Wohnmobil mieten in München und Dachau.

Vertreten in München und Dachau ermöglicht die Haug Wohnmobilvermietung das unabhängige Reisen mit einem Wohnmobil.

Die Welt ist bunt, schaut sie euch an …….

Die Haug Wohnmobilvermietung – Wohnmobil mieten in München und Dachau, ist ein Inhabergeführtes Unternehmen in Oberbayern.

Wir sind vertreten in München und Dachau. Wir haben uns auf die

Vermietung von Wohnmobilen spezialisiert und schon so manchen Traum vom unabhängigen Reisen erfüllt. Viele Einsteiger sind mittlerweile zum überzeugten Camper und Wiederholungstäter geworden. Einmal den Wind der Freiheit geschnuppert und für immer dem Duft der Straße erlegen.

Wir sind flexibel, beim mieten, buchen oder auch suchen.

Hunde sind natürlich kein Problem, denn ohne den vierbeinigen Freund macht das Reisen nur halb so viel Freude.

Wohnmobil mieten mit Hund , auch ein Service, den wir gerne bieten.

Unsere Bandbreite umfaßt, Vollintegriete, Teilintegriete und Kastenwagen-Wohnmobile.

Alle unsere Fahrzeuge sind natürlich neuwertig und sofort Einsatzbereit.

Ausgestattet mit allem was das Camperherz begehrt.

Auf unserer Internetseite nowcamping.de könnt ihr schon mal Vorabinfos erfragen.

Die Preise der verschiedenen Modelle sind natürlich detailgenau angegeben, wie alle Urlaubsreisen, sind auch unsere Leistungen Saisonabhängig.

Bei uns finden ihr, was zu euch paßt.

Natürlich könnt ihr jederzeit, nach Terminabsprache, unsere Wohnmobile besichtigen, sofern sie nicht auf Reisen sind.

Bei uns ist mieten einfach……

Traummobil aussuchen, Buchen, Vertrag unterschreiben und die Vorfreude beginnt.

Endlich ist der Tag gekommen, Übernahmeprotokoll unterschreiben, Schlüssel entgegen nehmen, und der Urlaub beginnt an der Haustüre.

Ausprobieren lohnt sich, denn unabhängiges Reisen bietet viel Raum für Abenteuer.

Natürlich stehen wir euch bei Fragen gerne zur Verfügung.

Wir lieben was wir tun und sind immer bemüht, die schönste Zeit des Jahres für jeden Interessierten zu etwas besonderem zu machen.

Wohnmobile mieten in Dachau und Wohnmobile mieten in München, wir sind für alle Individualisten und Wohnmobileinsteier die richtige Adresse.

Neugierig geworden?

Laßt euch ein unverbindliches Angebot erstellen ob eine große Reise als Familie, der kleine See um die Ecke oder ein romantisches Wochenende zu zweit.

Gründe gibt es viele, denn die Welt ist bunt, schaut sie euch an.

Wir freuen uns auf eure Buchung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Haug Wohnmobilvermietung – Wohnmobil mieten in München und Dachau

Herr Andreas Haug

Heerstr. 2

81247 München

Deutschland

fon ..: 08131/355830

web ..: http://www.nowcamping.de

email : info@nowcamping.de

Mieten Sie in München und Dachau bei Haug Wohnmobilvermietung – Wohnmobil. Unsere Wohnmobilvermietung/Wohnmobilverleih in München und Dachau mit derzeit 5 aktuellen Modellen – davon 4 mit Automatik und 3 mit Klimaanlage im Aufbau, vollintegriert, teilintegriert und Kastenwagen – zeigen euch ganz neue Wege des Verreisens mit Mensch und Hund. Mieten Sie jetzt Ihr Wohnmobil in München oder Dachau.

Unabhängig im Reisemobil. Der neue Trend für Camping und Urlaub.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Frühjahrs-Praxisworkshop Lebensmittelrecht und -sicherheit am Dienstag, den 17. März 2020