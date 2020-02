sanibel Kollektion 2019/2020 – neue Duschflächen und Duschelemente

5 Jahre erweiterte Herstellergarantie und 10-jährige Nachkaufgarantie auf Ersatzteile

sanibel bietet neue fugenlose Duschflächen und Duschelemente für den Badum- und neubau an. Die Duschsysteme zeichnen sich durch eine 6 mm starke Mineralwerkstoffoberfläche aus und sind in 8 verschiedenen Farben erhältlich. Das Material sorgt für eine angenehme Haptik und bietet außerdem den Vorteil der Schneidbarkeit. Die Flächen werden in zahlreichen Größen angeboten und sind einfach zu installieren. Alle Komponenten sind umgehend lieferbar, Sonderanfertigungen auf Anfrage bestellbar. Die sanibel Duschflächen und Gestaltungselemente enthalten eine auf 5 Jahre erweiterte Herstellergarantie sowie 10-jährige Nachkaufgarantie auf Ersatzteile.

Duschflächen

Die sanibel Duschsysteme bieten dank der einfachen Montage eine ideale Lösung für Renovierungen und können problemlos vom Installateur verbaut werden. Sie bestehen aus vormontierten Komponenten und verfügen über eine werksseitige Abdichtung nach DIN 18534-1. Dank integriertem Ablauf mit eingebautem Gefälle wird immer korrekt montiert. Die fugenlosen Duschflächen sind entweder mit Punktablauf oder Duschrinne erhältlich. Zur individuellen Farbauswahl stehen die Standardfarben Weiß, Grafit sowie sechs Sonderfarben bereit, die durch den Mineralwerkstoff eine schlichte Eleganz ausstrahlen. In der Größe kann von 900 x 900 mm bis 1.600 x 1.000 mm gewählt werden. Auf Anfrage sind auch Sondermaße möglich. Außerdem erlaubt der Mineralwerkstoff eine Bearbeitung vor Ort ohne Spezialwerkzeug.

Die Unterbauelemente zeichnen sich ebenfalls durch eine vereinfachte Montagetechnik mit Montageschaum und Montagekleber aus, wobei etwaige Unebenheiten im Untergrund unkompliziert ausgeglichen werden können. Der Bodenablauf ist mit waagerechtem oder senkrechtem Auslass erhältlich.

Duschelemente

Die sanibel Duschelemente sichern dank des integrierten Gefälles stets die korrekte Montage und bieten eine Systemlösung für niedrige Estrichaufbauten. Alle Duschelemente sind außerdem rollstuhlbefahrbar (ab einer Fliesengröße von 500 x 500 mm). Die Elemente werden je nach Ausführung mit integriertem Ablaufflansch oder Rinne geliefert.

Optisch und funktional durchdacht ist die Auf- oder Abkantung, die einen fugenlosen Abschluss erzielt. Silikonfugen lassen sich damit höherlegen und aus dem unmittelbaren Nassbereich entfernen. Verfügbar sind diverse Maße von 800 x 800 mm bis 1.500 x 1000 mm (Sondermaße auf Anfrage möglich).

Gestaltungselemente

Ein vielfältiges Stauraum- und Stellflächenangebot bieten die Montageboxen – wahlweise mit oder ohne Rahmen. So ist z.B. das sanibel Anbaumodul als fugenloses EPS-Hartschaum-Element sofort verfliesbar. Dank der Modulbauweise erfolgt die Montage schnell und effektiv. Trocknungszeiten oder Wartezeiten auf andere Gewerke entfallen. Erweitert wird das Programm durch die WC-Schamwand, die durch ihre leichte Montage den Look des Bades in kürzester Zeit verändert, ohne dass ein Maurer nötig wäre. Darüber hinaus erhältlich ist ein Unterputz-WC-Modul mit Fächern für WC-Papier, Reservepapier und integrierter WC-Bürstengarnitur.

sanibel ist die Marke von 22 Sanitärfachhändlern mit über 400 Standorten deutschlandweit.

Die von sanibel angebotenen Sanitär-Produkte werden von namenhaften Markenlieferanten produziert und bieten damit zuverlässig hohe Qualität und Langlebigkeit. Endverbraucher, Installateure, Planer und Architekten erhalten deshalb eine sanibel Garantie auf das Produkt von 5 Jahren. Für die langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen stellt sanibel außerdem eine Nachkauf-Garantie von 10 Jahren bereit.

