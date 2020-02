Frühjahrs-Praxisworkshop Lebensmittelrecht und -sicherheit am Dienstag, den 17. März 2020

Die Themenschwerpunkte sind lebensmittelrechtliche Kennzeichnung, IFS 7, PIA (Product Integrity Assessment), Allergen-Management und Food Fraud.

Weiterbildung auf höchstem Niveau mit Schwerpunkt „Lebensmittelrecht und -sicherheit„

Am Dienstag, den 17. März 2020 findet bei der Florin Gesellschaft für Lebensmitteltechnologie mbH in Willich das Frühjahrs-Praxisworkshop mit dem Thema „Lebensmittelrecht und -sicherheit“ statt.

Dieses Event richtet die Florin GmbH gemeinsam mit dem BOGK – dem Bundesverband der Obst-, Gemüse- und Kartoffelverarbeiter e.V., mit Sitz in Bonn, aus.

Die Seminare und Workshops zu aktuellen Themenstellungen der Lebensmittelsicherheit und des Lebensmittelrechts dienen nicht nur dem Erfahrungsaustausch sondern auch der Erweiterung des Netzwerks der Teilnehmer.

Referenten mit ausgewiesenen Kentnissen aus der Lebensmittelindustrie präsentieren andwendungsbezogen eine ezellente Einführung in eine komplexe Materie. Die Teilnehmer erhalten praxisnahe Tipps zur Umsetzung der gestellten Anforderungen in deren Unternehmen.

So können die Florin – Seminare im Bereich Lebensmittelrecht und -sicherheit zur beruflichen Weiterbildung genutzt werden. Es besteht zudem die Möglichkeit sich als Referent aktiv bei der Workshop – Gestaltung einzubringen

Dieses Seminar richtet sich an Geschäftsführer, Fach- und Führungskräfte, Qualitätsmanagement-, Food Defense-, Krisen- und Compliance-Management-Beauftragte, die jetzt und künftig Verantwortung tragen für die Einführung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Lebensmittelsicherheits-Systemen und für lebensmittelrechtliche Themen.

Für alle Workshop-Themen sind explizit auch individuelle Frage-und Aufgabenstellungen erwünscht. Diese können im Vorfeld in Verbindung mit der Anmeldung an die Experten im Hause Florin gerichet werden. So kann individuell auf praxisbezogene Anliegen eingegangen und auf diesem Wege ein lebendiger Workshop gestaltet werden.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es besteht die Möglichkeit sich schriftlich per E-Mail an seminar@florin.de oder über die Website www.florin.de zu diesem Seminar anzumelden.

