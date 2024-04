Auf Usedom mehr Urlaubsdomizile und erstes lokales Servicebüro

Interchalet eröffnet in Zinnowitz sein erstes lokales Servicebüro auf der Ostseeinsel Usedom und baut parallel sein bereits bestehendes Portfolio an Urlaubsdomizilen in der beliebten deutschen Reiser

Mehr als 150 Ferienhäuser und Ferienwohnungen auf Usedom sind nun bei Interchalet buchbar. Das neue lokale Servicebüro bietet Urlaubsgästen sowie Eigentümerinnen und Eigentümern einen professionellen Rundum-Service vor Ort. Gäste finden hier kompetente Ansprechpersonen, die sie in allen Fragen rund um ihre Ferienunterkunft betreuen. Auch mit Informationen und Tipps zur Freizeitgestaltung unterstützt das Team Urlauberinnen und Urlauber. Der Spezialist für Urlaub im Ferienhaus hatte Anfang des Jahres den alteingesessenen lokalen Ferienhausvermittler Bäder-Tourist übernommen.

Sonneninsel im Aufwind: In Zukunft noch mehr Ferienhäuser

Weiter mit an Bord im neuen lokalen Servicebüro sind die ehemalige Inhaberin Esther Schulze, die Bäder Tourist vor 34 Jahren zusammen mit ihrem Mann aufgebaut hat, sowie alle Mitarbeitenden aus den ehemaligen Bäder-Tourist-Büros in Koserow und Zinnowitz. Neben der persönlichen Betreuung der Urlaubsgäste kümmert sich das Team auf Wunsch um den Empfang der Gäste und die Schlüsselübergabe sowie die Reinigung der Urlaubsunterkünfte. „Wir sind mit der Nachfrage auf Usedom in den ersten Monaten des Jahres zufrieden. Perspektivisch streben wir an, unser Portfolio auf der Insel noch weiter auszubauen, um unseren Gästen aus aller Welt auch in weiteren Ortschaften Ferienhäuser und Ferienwohnungen anbieten zu können“, so Michael Figlestahler, Country Manager Deutschland von Interhome Group.

Interhome Group

Das Portfolio von Interhome besteht aus rund 40.000 Ferienhäusern und -wohnungen in 26 Ländern und ist Teil von Hotelplan Group mit Sitz in Glattbrugg (CH). Diese wiederum ist zu 100% in Besitz der Migros, der größten Detailhandelsorganisation der Schweiz mit Sitz in Zürich. Die Nähe zu den Vermietenden und zu den Gästen ist eine der Stärken der Interhome Group. Mit rund 200 lokalen Service-Büros (110 eigene Büros und 90 Partnerbüros) wird ein „Rundum-sorglos-Paket“ vom persönlichen Kundenempfang bis zur vollständigen Verwaltung des Feriendomizils gewährleistet. Interhome Group ist seit knapp 60 Jahren der ideale Anbieter von individuellen Urlaubsunterkünften. Das vielfältige Angebot reicht vom einfachen Chalet oder Apartment bis hin zur exklusiv ausgestatteten Villa – am Strand, auf dem Land oder in den Bergen. Im Jahr 2023 generierte Interhome Group 9,4 Millionen Übernachtungen und erzielte einen Umsatz in der Höhe von CHF 389.7 Mio.

