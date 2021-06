Reisen mit Boot, Flug oder Auto, machen immer Spaß! – Biographische Reiseberichte

Harry H. Clever nimmt die Leser in „Reisen mit Boot, Flug oder Auto, machen immer Spaß!“ auf seine abwechslungsreichen Reisen mit.

Der Autor ist gerne unterwegs und teilt in seinem neusten Buch biographische Reiseerinnerungen mit kleinen und großen Schiffen auf diversen Meeren und in verschiedenen Landesbereichen der Erde. Anders als viele andere Urlauber liegt er jedoch nicht den Großteil des Tages in einem Liegestuhl an einem Sandstrand oder Pool, denn auf diese Weise – so weiß er – kann man als Besucher wirklich nicht viel von Land und Leuten kennen lernen, es sei denn man liest in diesen faulen Stunden jede Menge Reiseberichte und Sachbücher über Land und Leute. Doch Harry H. Clever lernt die Länder, die er besucht, gerne selbst und direkt kennen, indem er in ihnen seine Zeit, wenn auch begrenzt, aktiver verbringt. Was er dabei mittlerweile so alles gelernt hat, können die Leser in diesem Buch erfahren.

Die Leser gehen in „Reisen mit Boot, Flug oder Auto, machen immer Spaß!“ mit Harry H. Clever und dessen Frau auf unterschiedliche Weise auf Reisen; mal mit einem Bus, mal mit einem Kreuzfahrtschiff, mal mit einem Auto und mal mit allen Verkehrsmitteln in der gleichen Reise. Weitere Reiseberichte des Autors können in dem Buch „Habla, Espanyol? No! Spanische Gefilde Sonne, Meer und Wind!“ gefunden werden. Allerdings hat Harry H. Clever via tredition auch Bücher, die weniger mit dem Reisen zu tun haben, veröffentlicht, wie z.B. „Als Erinnerung noch Realität war“ und „Chepa, die Zwiebel – Pfanne oder Pott!“.

„Reisen mit Boot, Flug oder Auto, machen immer Spaß!“ von Harry H. Clever ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32058-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

