Lean – Einstieg für Macher – Methoden, die Spaß machen und zu Erfolg führen

In seinem neuen Buch „Lean – Einstieg für Macher“ beschreibt der erfahrene Trainer und Berater Thomas Dittrich, wie Lean-Methoden schnell und praktisch in Unternehmen integrierbar sind.

Im Ratgeber von Thomas Dittrich steht der pragmatische Ansatz des Lean Managements im Vordergrund. Durch seine 25-jährige Erfahrung in Leitungsfunktionen in Produktionsbereichen berichtet der Autor aus erster Hand, wie die Lean-Magie einen positiven Schub im täglichen Produktionsablauf erzeugen kann.

Mit seinem Buch gelingt es Dittrich nicht nur, die Methode klar und auch für Laien strukturiert zu erklären, er liefert auch einen authentischen Erlebnisbericht, so dass die Lektüre zu einem spannenden Leseerlebnis wird.

Der Autor lebt mit seiner Familie in Bergisch Gladbach und war fast 30 Jahre im Mangement von Konzernen und mittelständischenen Unternehmen tätig. Danach entschloss er sich, seine Erfahrungen und Kenntnisse als Trainer und Berater an Mitarbeiter und Führungskräfte weiterzugeben. Zu seinen Herzensthemen gehören die Bereiche Führung und Lean-Management. Dabei ist es ihm stets ein Anliegen, die Themen seiner Kunden individuell und wirksam zu bearbeiten und ihre angestrebten Zielsetzungen zu ermöglichen.

„Lean – Einstieg für Macher“ von Thomas Dittrich ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27778-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuartige Algenmembran hemmt osteosarkome Krebszellen