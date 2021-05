Zur Wesensbestimmung der Philosophie – Warum die Philosophie für ein wahres Menschenverständnis wesentlich ist

In seinem neuen Fachbuch „Zur Wesensbestimmung der Philosophie“ beschreibt Abraham Ehrlich die grundsätzliche Bedeutung der Philosophie für die persönliche Orientierung und Lebensführung in der Welt.

Für den Autor und Philosophen Abraham Ehrlich haben alle Menschen das gleiche Problem. Sie wollen ihre Orientierung in der Welt klären und suchen persönliche Identität, Glück sowie den Sinn des Lebens. Dies gilt vor allem für die moderne westliche Gesellschaft. Denn niemals zuvor hatte die Menschheit so große freie Räume wie heute. Jede Person kann ihr Leben so gestalten und führen, wie sie es für richtig hält. Diese Freiheit ist Fluch und Segen zugleich, denn es ist nicht immer einfach, den eigenen Kompass zu finden. Zudem bergen Vielfältigkeit und die unterschiedlichen Formen der menschlichen Andersartigkeit das Potenzial für Unsicherheit und Ungewissheit. In seinem Buch erklärt der Autor, warum diese Orientierung des Einzelnen nur in der Erkenntnis der Wirklichkeit zu finden ist. Denn der Versuch, die Situation zu klären und zu überwinden, führt unweigerlich zur Philosophie.

Dr. Phil. Abraham Ehrlich hat Philosophie in Jerusalem und Köln studiert. Im Zentrum seiner bisherigen philosophischen Arbeit stand die Entwicklung eines umfassenden philosophischen Systems. Abraham Ehrlich lebt in Berlin und ist als Gymnasiallehrer tätig.

„Zur Wesensbestimmung der Philosophie" von Abraham Ehrlich ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24849-6 zu bestellen.

