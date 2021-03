Die Renaissance der klassischen deutschen Philosophie – Deutschtum und Prometheus

Mit seinem neuen Buch „Die Renaissance der klassischen deutschen Philosophie“ unternimmt der Nachwuchsautor Eren Nihil den Versuch, der hohen Kunst der Philosophie neues Leben einzuhauchen.

In seiner neuen philosophischen Abhandlung widmet sich der Autor Eren Nihil vordergründig dem berühmt berüchtigten deutschen Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Mit seinem Buch möchte Nihil demonstrieren, dass sich Hegels Texte nach wie vor größter Aktualität erfreuen. Denn insbesondere in Bezug auf die für Hegel zentrale Migrationsfrage konnte bislang kein Erfolg verzeichnet werden. Doch schon der große Philosoph selbst sagte, dass die Prüfung eines Gegenstandes zusätzlich auch die Prüfung des jeweiligen Maßstabes sei, welchem die Prüfung zugrunde liegt. Dieser Behauptung nimmt sich der Autor an, so dass das Buch eine Untersuchung darstellt, die nicht nur die Migrationsfrage, sondern auch andere wichtige Anliegen unserer Zeit behandelt.

Der Autor Eren Nihil wurde 1997 in Flensburg geboren und setzte sich im Selbststudium intensiv mit der Philosophie, insbesondere mit Hegel, auseinander. Zunächst beschäftigte er sich hauptsächlich mit dem Thema Migration, später warf die Lektüre renommierter Philosophen weitere Fragen auf, die der Autor seither zu beantworten versucht. In seinem aktuellen Buch veröffentlicht er nun seine bisherigen Erkenntnisse.

„Die Renaissance der klassischen deutschen Philosophie." von Eren Nihil ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22405-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

