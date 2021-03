Benni und die Waldbewohner – Jeder hat eine Chance verdient

„Benni und die Waldbewohner“ ist eine abenteuerliche Geschichte für Kinder ab 6 Jahren. Die Autorin Liane Paulini erzählt von Freundschaft aber auch von Neid und Eifersucht.

Benni lebt gemeinsam mit anderen Tieren im Wald und ist eine typische Elster. Denn der kleine Vogel ist sehr neidisch und eifersüchtig. Aus diesem Grund versucht Benni, einen Streit zwischen den Waldbewohnern zu entfachen. Wird ihm das gelingen, so dass die Freundschaften im Wald zerbrechen? Oder kommen die Waldtiere hinter den listigen Plan der Elster?

Ergänzt wird die einfühlsam geschriebene Kindergeschichten durch Zeichnungen von Sathya Ruisz. Ein tolles Buch über die Bedeutung von Freundschaft und typische Waldbewohner zum Vorlesen oder Selbstlesen für Kinder ab 6 Jahren.

Die Autorin Liane Paulini wurde am 03. Juli 1988 in Rumänien geboren, zog aber bereits im Alter von einem Jahr mit ihren Eltern nach Deutschland. Sie wuchs zusammen mit einer jüngeren Schwester in Königsbrunn auf. Im Alter von 30 Jahren zog sie nach Augsburg und absolvierte einen Schreibkurs an der Schule des Schreibens. 2020 begann sie, ihr erstes Buch zu schreiben.

„Benni und die Waldbewohner“ von Liane Paulini ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22227-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

