Kind in einer Pflegefamilie – Ein persönlicher Erfahrungsbericht vom Gelingen und Scheitern

In ihrem Ratgeber „Kind in einer Pflegefamilie“ gibt die Autorin Britta Wellwein ihren Lesern anhand von vier realen Geschichten einen Einblick in die praktische Umsetzung des Pflegekinderwesens.

Die Helden des Buches von Britta Wellwein sind ihre vier Pflegekinder Lucas, Lia, Marvin und Kilian. Im Fokus steht aber auch die Geschichte der Autorin und ihres Mannes, die sich aufgrund der Aussicht, keine eigenen Kinder zu bekommen, für die Aufnahme von Pflegekindern entschieden. Zudem thematisiert sie die Beziehung der Kinder zu den leiblichen Eltern sowie rechtliche Aspekte, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen.

Das Buch ist eine emotionale Erzählung, die berührt und nachdenklich macht. Auch im Hinblick auf Werte und Normen unserer Gesellschaft. Daneben geht es um Ziele und Werdegänge in der Vielzahl möglicher Lebensstrukturen und -faktoren. Die Autorin richtet sich mit ihrem Buch an alle, die persönlich mit der Thematik zu tun haben oder darüber nachdenken, ein Pflegekind in die Familie aufzunehmen. Zudem möchte sie alle ansprechen, die einen Einblick in diesen gesellschaftlichen Bereich erlangen möchte, der immer noch im Schatten liegt und vor allem durch die Medien negativ ins Licht gezerrt wird.

„Kind in einer Pflegefamilie" von Britta Wellwein ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27926-1 zu bestellen.

