Warum die guten Neujahrsvorsätze Diät und Abnehmen im Neuen Jahr so häufig scheitern. Ein Ratgeber.

Der Ratgeber „Navigator für meine beste Diät- Erfolgreich abnehmen einfach entschlüsselt“ von Dr. Paul Klar klärt auf.

Der Jahreswechsel ist für viele der wichtigste Stichtag für gute Vorsätze. An wohl kaum einem anderen Tag nehmen sich so viele Menschen vor, endlich abnehmen zu wollen. Doch der größte Teil dieser Diätvorsätze scheitert – Jahr für Jahr. Woran liegt das? Die wohl häufigste Ursache für diesen Misserfolg liegt bereits darin, wie man sich es vorgenommen hat. Wie hieß der gute Vorsatz noch? „Endlich abnehmen“. Was heißt das? Solch eine Formulierung lässt offen, wann es mit dem Abnehmen losgehen soll. Man kann die Diät daher immer weiter vor sich herschieben, ohne damit den guten Vorsatz zu brechen. Es wird auch nicht gesagt, warum man abnehmen will. Nur weil man es sich vorgenommen hat? Das wäre gewiss zu wenig. Selbst wenn man irgendwann einmal damit angefangen haben sollte, was ist dann wie lange zu tun? Wie sehr oder wie wenig muss man sich einschränken. Wann ist man damit fertig? Muss man überhaupt irgendwann fertig werden? Man hat ja nicht festgelegt, bis wann man weniger wiegen will und wie viel weniger. Eigentlich würden auch wenige hundert Gramm Gewichtsverlust im Jahresverlauf ausreichen, den guten Vorsatz zu erfüllen. Also kann man beruhigt weiteressen wie bisher. Für so ein bisschen Abnehmen bleibt viel später immer noch genügend Zeit.

Endlich abzunehmen ist ein vager Wunsch, aber kein konkreter Vorsatz. Unser Geist braucht jedoch ein konkretes Ziel, um sich darauf einstellen zu können und um die mentalen Ressourcen bereitzustellen, die für dessen Erreichen wichtig sind. Vage Wünsche lösen das nicht in uns aus. Das ist wohl der Hauptgrund, weshalb so viele Neujahrsvorsätze schon nach kurzer Zeit wieder im Sande versickern.

Ob man sein Abnehmziel erreichen kann, hängt nicht nur davon ab, wie viele Kalorien sich mit seiner Diät einsparen lassen. Entscheidend ist auch die Frage, ob es einem überhaupt gelingt, sie durchzuhalten. Viele Diätversuche scheitern, weil sie vorzeitig abgebrochen werden. Das passiert besonders leicht, wenn man unzureichend auf die unterschiedlichen Herausforderungen vorbereitet ist, die sich einem dabei stellen. Es ist nämlich nicht einfach nur Hunger, den man dabei verspüren wird. Auch der Drang seiner Essgewohnheit nach Befriedigung, Appetit und das Verlangen nach Verbotenem sind mit im Spiel, häufig sogar mehr noch als der bloße Hunger. Die inneren Feinde des Durchhaltens sind vielfältig und bestens aufgestellt. Sie greifen mit verschiedenen Waffen aus unterschiedlichen Richtungen an. Wer dann seine Gegner nicht kennt, nicht weiß, welche Stärken sie haben, aber auch, welchen Einschränkungen sie unterliegen, wird ihren Attacken schutz- und wehrlos ausgeliefert sein. Kein Wunder also, dass so viele Diätversuche an ihnen scheitern. Dabei wäre es ohne weiteres möglich, den inneren Widersachern zu trotzen, wüsste man nur mehr über sie, über Ihre Waffen und Strategien sowie darüber, wie man ihnen wirksam Einhalt gebieten kann.

Der Ratgeber „Navigator für meine beste Diät – Erfolgreich abnehmen einfach entschlüsselt“ von Dr. Paul Klar klärt darüber auf. Er gibt praktisch umsetzbare Hilfen an die Hand, Diätziele so zu setzen, dass sie planmäßig erreichbar werden, und er zeigt auf, wie man die inneren Widersacher einer Diät enttarnen und jeweils individuell überwinden kann. Der Ratgeber führt in die Hintergründe erfolgreichen Abnehmens ein, vermittelt ein praktisches anwendbares Diät-Know-How und leitet dazu an, sein für sich am besten geeignetes Diätkonzept zu identifizieren. Neben zahlreichen Diätbeispielen und aufgeklärten Diätmythen gibt der Autor auch Einblick in sein persönliches Diätkonzept und wie sich ein Jo-Jo-Effekt infolge einer Diät mit einfachen, praktisch umsetzbaren Maßnahmen verhindern lässt.

„Navigator für meine beste Diät – Erfolgreich abnehmen einfach entschlüsselt“ von Dr. Paul Klar ist im Buchhandel erhältlich als Hardcover (ISBN: 9783751995542), als Taschenbuch (ISBN: 9783751996884) und als E-Book (ISBN: 9783751996907).

Mehr Informationen zu dem Ratgeber gibt es unter: Dr. Paul Klar: Navigator für meine beste Diät – Erfolgreich abnehmen einfach entschlüsselt

