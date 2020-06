„Navigator für meine beste Diät“ – Ein aufklärender Diätratgeber

Dr. Paul Klar klärt auf. Sein neuer Ratgeber bringt Licht ins Dunkel des Diäten-Dschungels. Abnehm-Know-How verständlich und unterhaltsam vermittelt.

Menschen sind nun mal nicht gleich, auch nicht, wenn es um das Abnehmen geht. Mit dieser inzwischen verbreiteten Erkenntnis werden Diätwillige aber vielfach alleine gelassen. Wie sollen sie bei all den oftmals eher verklärenden Diätversprechen erkennen, welche Diät zu ihren Vorstellungen, Möglichkeiten und Neigungen tatsächlich am besten passt? Nicht zuletzt ungeeignete Diätentscheidungen und unrealistische Diäterwartungen sind es, die gut gemeinte Diätvorhaben scheitern lassen, Enttäuschungen hinterlassen und im schlimmsten Fall zu der fatalen Erkenntnis führen „ich nehme ja sowieso nicht ab“.

Dr. Paul Klar räumt in seinem Ratgeber „Navigator für meine beste Diät“ mit irreführenden Vorstellungen auf. Er führt das Abnehmen auf seinen wahren Kern zurück und entzaubert werbewirksame Diätversprechen. Dabei entwickelt er ein vereinheitlichtes Schema grundlegender Diätprinzipien, aus dem heraus sich die Leser das zu ihnen persönlich am besten passende Abnehmkonzept leicht ableiten können. Am Beispiel zahlreicher klassischer und moderner Diäten zeigt er auf, wie diese sich nach dem Prinzip sehr einfach klassifizieren lassen, was ihre tatsächlichen Besonderheiten ausmacht und was mit ihnen realistisch erreicht werden kann. Dem Leser wird dabei ein grundlegendes Diät-Kow-How vermittelt, mit dem er selbst in die Lage versetzt wird, das eigentliche Diätprinzip hinter einer schillernden Diätverpackung zu erkennen, dessen Eignung für die eigenen Vorstellungen zu bewerten und sich sogar individuelle, selbstbestimmte Diätkonzepte entwickeln zu können. Darüber hinaus erhält er ein mehrschichtiges mentales System an die Hand, wie sich Diäten besser durchhalten lassen und was er zudem tun kann, seine eigene Diätkraft zu verstärken.

„Navigator für meine beste Diät“ von Dr. Paul Klar ist bei Amazon unter der ISBN 978-3-948919-02-3 als Taschenbuch und unter 978-3-948919-01-6 als Kindle-eBook sowie im Online-Buchhandel von Thalia, Weltbild, Hugendubel, Buecher.de, ebook.de und Osiander.de unter der ISBN 978-3-948919-00-9 als EPUB-eBook erhältlich.

Weitere Informationen zu dem Buch gibt es unter Dr. Paul Klar: Navigator für meine beste Diät

