Chronisches Erschöpfungssyndrom – Heilung ist eine Option! – Erfahrungsbericht

Gwendolin Reinicke berichtet in „Chronisches Erschöpfungssyndrom – Heilung ist eine Option!“ von ihrer bewegenden Zeit mit und nach dem chronischen Erschöpfungssyndrom (CFS).

Anhand wissenschaftlicher Grundlagen, ihrer eigenen Erfahrung mit CFS und eines lebensverändernden Seminars behandelt die Autorin in ihrem neuen Buch hauptsächlich folgende Fragen: Was ist CFS? Wie war es mit CFS zu leben? Wie ist sie damit umgegangen? Wie ist ihre Umgebung damit umgegangen? Und wie hat sie es geschafft, sich von CFS zu befreien? Um die 30.000 Menschen sind alleine in Deutschland vom sogenannten Chronic Fatigue Syndrom betroffen. Wer den Ärzten glaubt, der denkt, dass diese Erkrankung unheilbar ist und man „einfach“ lernen muss, damit umzugehen. Für die meisten Betroffenen ist diese Aussage ein fataler Einschlag ins Leben. Viele von ihnen fühlen sich – ob mit oder ohne gestellte Diagnose – hilflos und von den Ärzten allein gelassen.

Die Leser des Buches „Chronisches Erschöpfungssyndrom – Heilung ist eine Option!“ von Gwendolin Reinicke wissen eventuell bereits aus ihrer eigenen Erfahrung, dass auch die Mitmenschen einen nicht verstehen, wenn man unter CFS leidet. Die Autorin meint, dass sich dies ändern muss. Ihr großes Ziel mit dem Buch: Aufklärung und Verständnis schaffen sowie das Zeichen setzen, dass CFS nicht unheilbar ist. Denn auch wenn die klassische Schulmedizin noch nicht weiß wie, so gibt es die Möglichkeit, seinem Körper Gesundheit beizubringen, was die Autorin an ihrem eigenen Leib erfahren hat. Sie teilt ihr gewonnenes Wissen nun mit den Lesern, um ihnen zu zeigen, dass auch sie wieder gesund werden können.

„Chronisches Erschöpfungssyndrom – Heilung ist eine Option!“ von Gwendolin Reinicke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10609-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mehr Akquisitions- und Vertriebserfolg im Haus- und Wohnungsbau: Sicherheit schafft Vertrauen