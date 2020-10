BEWUSSTSEIN für DIE LIEBE Deines LEBENS – Eine innere Reise zu mehr Selbstbestimmtheit

Mit ihrem Buch „BEWUSSTSEIN für DIE LIEBE Deines LEBENS“ möchte die Autorin Renata Maria Wirtz für Frauen das Bewusstsein für eine neue Zeit schaffen und erweitern.

Besonders Frauen leiden häufig unter Ängsten und Sorgen. Mit ihrem Werk „BEWUSSTSEIN für DIE LIEBE Deines LEBENS“ möchte Renata Maria Wirtz ihre Leserinnen stark machen, ihnen die Augen öffnen und sie gleichermaßen wachrütteln. So können negative in positive Gefühle transformiert werden. Denn ihrer Ansicht nach besteht die Macht der Frauen in der Verantwortung für die Freiheit der eigenen Seele in der neuen Zeit. Die Autorin erklärt, warum hierfür eine lebensnotwendige Wahrheit notwendig ist, auch wenn diese im ersten Schritt schmerzliche Erfahrungen des Erkennens und des Loslassens nötig macht.

Das Buch fordert seine Leserinnen auf, sich mit einer guten Portion Geduld von einer tiefen, Jahrtausende alten Angst zu befreien und sich stattdessen mit Wissen zu versorgen. Als Belohnung wartet am Ende der Reise eine neue Selbstbestimmtheit, dann gilt es nur noch, den Mut aufzubringen diese zu leben.

„Bewusstsein für die Liebe deines Lebens“ erscheint bereits in einer dritten und erweiterten Auflage und wurde durch drei Kapitel ergänzt. Diese nehmen Bezug auf die weltweiten Veränderungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt.

Die Autorin Renata Maria Wirtz ist als Körper- und Seelentherapeutin tätig und praktiziert auch als Heilerin und Heilpraktikerin. Bereits seit 30 Jahren betreibt sie eine eigene Praxis in Mönchengladbach. Dort arbeitet sie mit ihren Klientinnen an der inneren Stabilisierung und gibt ihnen spirituelle Unterstützung.

„BEWUSSTSEIN für DIE LIEBE Deines LEBENS“ von Renata Maria Wirtz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13007-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

