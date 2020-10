Wachstumsschmerzen – Lebenskrisen und wie man sie meistert

Die Autorinnen Diana Prinsesse und Jessica Artistnavn veröffentlichen mit „Wachstumsschmerzen“ ihr erstes gemeinsames Buch. Gefühlvoll erzählen sie, wie sie Zeiten größter Not überwinden konnten.

Mitten in Zeiten des Coronavirus veröffentlichen wir unser Buch. Unmöglich? Oder ein Schrei nach Verbindung und Vertrauen?

Ein Teil deines Lebens liegt schon hinter dir – Große liebende Gefühle, Trauer und Schmerz, all die Wellen, die der Fluss deines Lebens schon so geschrieben hat. Und dann ist da plötzlich dieser tiefe, niederschmetternde Moment: Du kannst nicht mehr … nicht mehr weitergehen!

Doch du bist nicht allein – da ist jemand an deiner Seite, deine Freundin, die ebenso fühlt wie du …

In diesem Buch findet ihr zwei Frauen, die sich in ihrer größten Not das Notebook gegriffen haben und „nackt“ ihren Weg aus dem tiefen Tal der Depression, über den Pfad des Wandels, zum innersten Kern ihrer Seele niedergetippt und durchlebt haben. Reich an Tälern und zarten Sonnenstrahlen, immer wieder hinfallend und aufrappelnd, über Heilerbesuche und Tinderdates hinein in den Schmerz und zurück ins Wachstum!

„Bewegte, bewegende, unglaublich berührende Zeilen und Worte von zwei starken, gefühlvollen, liebenden, mitdenkenden und inspirierenden Frauen. Ein Buch zum Mitfühlen, zum Mitweinen, zum Mitlachen. Pur und authentisch, hautnah, mitten aus dem Leben. So, als ob die beiden Protagonistinnen auch meine besten Freundinnen wären. Eine mitreißende Geschichte, die weitergeht und inspiriert – und du als Leserin bist mittendrin!

„Wachstumsschmerzen“ von Jessica Artistnavn, Diana Prinsesse ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12344-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mein Weg zu digitalen Infrarot-Fotos – Ein persönliches Rezeptbuch zum Thema Infrarot-Fotografie