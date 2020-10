„In der Klapse“ – Ein modernes Märchen über schwierige Zeiten und den Weg heraus

Inge Müller-Keck beschreibt in ihrem Buch „In der Klapse“ eine schwierige und turbulente Zeit in ihrem Leben.

Müller-Keck beschreibt in ihrem „modernen Märchen“ eine schwierige und turbulente Zeit in ihrem Leben. Der Autorin Inge Müller-Keck begegnen in der Knallerbergklinik im Auenland (eine psychosomatische Reha-Klinik) viele skurrile, schräge und problembeladene Menschen, die von ihr in diesem Buch auf sehr liebevolle und humoristische Art beschrieben werden. Der weitere Verlauf des Buches wechselt angenehm zwischen situationskomischen Erlebnissen und sehr berührenden Selbsterkenntnissen der Autorin. Die Botschaft, die am Ende des Märchens deutlich wird, lautet, dass man niemals aufgeben sollte, auch wenn die Situation ausweglos erscheint. Dieses Buch richtet sich an alle, die sich festgefahren haben, in einer aussichtslosen Situation stecken oder ganz allgemein mit dem Leben hadern.

Das Buch „In der Klapse“ oder „Die Knallerbergklinik im Auenland“ von Inge Müller-Keck ist eine bewegende und unterhaltsame Anleitung, um sich auf ehrliche Weise mit der eigenen Gefühlswelt auseinanderzusetzen und um den Mut zu finden, sich nicht von Rückschlägen unterkriegen zu lassen. Die Leser werden durch die Ehrlichkeit der Autorin dazu ermutigt, selbst ehrlich zu sein und einen Blick auf ihr eigenes Leben und ihre Einstellungen zu werfen.

„"In der Klapse"" von Inge Müller-Keck ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-01649-1 zu bestellen.

