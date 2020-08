Metamorphose – Das Buch für deine Veränderung

In ihrem neuen Buch „Metamorphose“ zeigt die Autorin ihren Leserinnen und Lesern anhand ihrer eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen, dass im Leben alles möglich ist, wenn man es wirklich will.

Jeder Mensch hat die Chance, sich zu ändern. Diesen Prozess vergleicht die Autorin mit der Metamorphose eines Schmetterlings. Denn sein Verwandlungszyklus veranschaulicht auch die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen. Aber was hält viele Menschen davon ab, nachzudenken und sich neu zu orientieren? In ihrem Buch versucht die Autorin nicht nur eine Antwort auf diese Frage zu finden, sondern sie gibt ihren Lesern auch wertvolle Tipps und Übungen zur Persönlichkeitsentwicklung an die Hand. Dabei ist das Buch mehr als ein Ratgeber, denn es lässt sich auch als Tagebuch und Begleiter im Alltag nutzen.

Den Erlös des Buches spendet die Autorin an ein Schulprojekt in Kenia. Es werden Schulgelder für Schülerinnen und Schüler bezahlt, damit sie später einen Beruf erlernen und ein würdevolles Leben führen können.

Im Hauptberuf ist die Autorin Jessica Turner als Projektmanagerin tätig. In ihrer Freizeit arbeitet sie als Fitnesstrainerin und engagiert sich in diversen sozialen Projekten. Es ist ihr ein Anliegen, Menschen auf ihrem Weg zu einem glücklichen und selbstbestimmten Leben zu unterstützen.

„Metamorphose“ von Jessica Turner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10395-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

