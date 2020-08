Menschliches Versagen bei Unfällen und Katastrophen bei komplexen technischen Systemen – Ein Bericht

Jürgen Schäfer schaut in „Menschliches Versagen bei Unfällen und Katastrophen bei komplexen technischen Systemen“ aus unterschiedlichen Perspektiven auf ein komplexes Thema.

Dieses neue Sachbuch beleuchtet die verschiedenen Ursachen für das Zustandekommen menschlichen Versagens. Die Physik der Sinne, die Physiologie des menschlichen Gehirns, die Psychologie des menschlichen Handelns, die soziologische Komponente und die Erkenntnistheorie werden vom Autor auf verständliche und professionelle Weise dargelegt. Anhand konkreter Beispiele aus der Luftfahrt, der Seefahrt und der Atomreaktortechnik werden

Fehlerursachen in diesen hochkomplexen technischen Systemen untersucht. Zusammenfassend werden die Maßnahmen zur Vermeidung zukünftiger Unfälle und Katastrophen – im Wesentlichen hergeleitet aus der Erfahrung mit vorhergehenden katastrophalen Ereignissen – dargestellt

Die Inhaltes des Buchs „Menschliches Versagen bei Unfällen und Katastrophen bei komplexen technischen Systemen“ werden von Jürgen Schäfer allgemeinverständlich dargestellt. Das Buch wendet sich vor allem an interessierte Laien, die an Technik an sich und an

der Nutzung der Technik durch die Menschen interessiert sind – besonders, wenn es mal nicht so geht, wie geplant und die Technik aus dem ein oder anderen Grund nicht mitmachen will. Es ist kein Buch für Fachleute, aber es kann durchaus auch Fachleuten neue

Denkansätze bieten.

