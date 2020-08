Das muss doch auch anders gehen – Mach Erfolg auf deine Art – ohne Hamsterrad, Stress und Müssen

In ihrem neuen Buch „Das muss doch auch anders gehen“ zeigt die Autorin Bettina Ramm ihren Lesern, wie man ein erfolgreiches und zugleich selbstbestimmtes und glückliches Leben führen kann.

Vor vielen Jahren spürte die Autorin eine seltsame Sehnsucht nach dem Leben. Sie machte sich auf die Suche und fand heraus, dass Erfolg auch anders gehen kann. Nämlich ohne Druck, sinnvoll und erfüllt. Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse gibt sie nun in ihrem Buch an ihre Leser weiter. Ramm zeigt, wie man Erfolg haben kann, ohne diesem mühevoll hinterher zu rennen. Wie man Herausforderungen und Verpflichtungen zugunsten von Zeit und Freude reduzieren kann. Dabei hat das, wonach der Mensch strebt, häufig gar nichts mit dem zu tun, was er will. Erst wenn man erkennt, dass man im Leben etwas falsch verstanden hat, kann man etwas verändern und auf unerwartet mühelose Weise zu einer überraschenden Leichtigkeit und Freude gelangen.

Ein Buch für alle, die das Gefühl haben, dass das Leben ungelebt an ihnen vorbeizieht.

Die Autorin Bettina R. Ramm lebt und arbeitet in der Nähe von Berlin. Sie coacht Menschen privat und beruflich und unterstützt sie dabei, wieder mehr zu sich selbst zu finden und sich selbst zu vertrauen.

„Das muss doch auch anders gehen“ von Bettina Ramm ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-00834-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Data Intelligence – Über die Macht der Daten