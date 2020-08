Englische Grammatik mit Köpfchen und ein bisschen (Un)sinn – Motivierende Lernhilfe

Roswitha Geyss erklärt in „Englische Grammatik mit Köpfchen und ein bisschen (Un)sinn“ auf anschauliche Weise, wie man übliche Fehler vermeidet und Prüfungen besteht.

Die englische Sprache, vor allem die Grammatik und die damit zusammenhängenden Fachbegriffe, kann manchen Menschen recht viel Stress bereiten, vor allem, wenn Prüfungen auf dem Plan stehen. Viele Lernende wissen nicht, wo ihnen der Kopf steht, wenn sie mit Begriffen wie Nomen, Pronomen, Verb, Subjekt, Objekt, Adjektiv und Adverb, Passiv, Zeitenfolge, Continuous und Simple Tenses überhäuft werden. Das Resultat ist, dass die Lernenden immer wieder die gleichen Fehler machen. Genau hier setzt diese neue, einfache Grundgrammatik an. Das Buch basiert auf der jahrelangen Erfahrung der Autorin in Schule und Erwachsenenbildung (inkl. English for Specific Purposes) und greift die häufigsten und immer wiederkehrenden Fehler im Englischen auf. Die Autorin erklärt diese anschaulich und mit vielen kommentierten Beispielen und Bildern in einer leicht verständlichen Sprache!

Das Buch „Englische Grammatik mit Köpfchen und ein bisschen (Un)sinn“ von Roswitha Geyss ist ideal für die Leistungsstufen B2, C1 (GERS), STANAG 2+ und 3. Besonders geeignet ist es für Lernende, die eine Prüfung auf dem Level B2 lt. GERS ablegen müssen. Das Buch wurde zudem jahrelang für den Einsatz in der STANAG Level 3 Qualifizierung in Englisch erprobt. Nicht ohne Stolz kann die Autorin behaupten, dass die Erfolgsquote ihrer Lernenden bisher satte 100% beträgt!

„Englische Grammatik mit Köpfchen und ein bisschen (Un)sinn“ von Roswitha Geyss ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-09855-8 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv. Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

