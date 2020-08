Ausbildung zum Saunameister – Praxisorientiertes Lehr- und Handbuch für Saunamitarbeiter und Betriebsleitungen

Nach der Lektüre von Christian Dohrns „Ausbildung zum Saunameister“ werden Saunamitarbeiter die Fragen der Gäste immer kompetent beantworten können.

Ein guter Saunameister soll laut diesem neuen Buch nicht gelehrig dozieren, sondern verständlich kommunizieren und nachvollziehbar handeln. Deswegen verzichtet der Autor in seinem Buch bestmöglich auf „Fachchinesisch“ und (pseudo)wissenschaftliche Ausführungen. Christian Dohrn bietet den Lesern tiefer in die Materie einsteigendes Wissen für die tägliche Arbeit sowie zahlreiche Hinweise zu den internationalen Facharbeiten und Gesetztestexten. Es geht hier u.a. um den Alltag in der Sauna, um die Geschichte der Sauna, die verschiedenen aktuellen Badeformen, die Hölzer in der Saunakabine, die Erwartungshaltung der Gäste, gesundheitsbewusstes Saunieren und vieles mehr.

Der hanseatischen Kaufmannstradition verpflichtet, verspricht Christian Dohrn den Lesern des Lehrbuchs „Ausbildung zum Saunameister“ in die Hand, dass sie nach dem Selbststudium seines Buches alle Fachfragen ihrer Gäste kompetent beantworten können und jeder Situation im Saunabereich souverän gewachsen sind. Die handwerklichen Fähigkeiten werden den Lesern auf Wunsch in einem praktischen Tagesseminar vermittelt.

„Ausbildung zum Saunameister" von Christian Dohrn ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-01101-4 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

