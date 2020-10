Mein Weg zu digitalen Infrarot-Fotos – Ein persönliches Rezeptbuch zum Thema Infrarot-Fotografie

„Mein Weg zu digitalen Infrarot-Fotos“ ist ein kreatives Fachbuch von Klaus Bauer. Mit seinem Ratgeber deckt er eine Nische ab, denn über das Thema Infrarot-Fotografie gibt es bislang kaum Literatur.

In den letzten Jahren haben sich die fotografischen Möglichkeiten für die Infrarotfotografie signifikant verbessert. So werden aufgrund von Weiterentwicklungen der Kameratechnik vermehrt digitale Kamerasysteme eingesetzt, was die Infrarotfotografie erheblich vereinfacht. In seinem Buch „Mein Weg zu digitalen Infrarot-Fotos“ erläutert der Autor Klaus Bauer die Unterschiede zur klassischen Fotografie, was vor allem bei der Auswahl der Motive, der Aufnahmetechnik sowie der Bildbearbeitung zum Tragen kommt.

Während seiner beruflichen Laufbahn war Dr. Klaus Bauer (Jahrgang 1957) im kaufmännischen Bereich tätig. Allerdings beschäftigt er sich bereits seit mehr als 40 Jahren mit der Fotografie und widmet sich in seiner Freizeit diversen fotografischen Projekten, wobei sein Schwerpunkt auf der Infrarotfotografie liegt. Mit seinem Buch möchte der Autor interessierten Hobby-Fotografen einen Einblick in seine Leidenschaft geben. Am Ende der Lektüre ist der Leser in der Lage, zu entscheiden, mit welchem technischen Equipment und mit welcher Software er seinen individuellen Weg zu Infrarot-Aufnahmen beschreiten möchte. Zu seinem Buch veranlasst hat den Autor die Tatsache, dass die bestehende Literatur entweder veraltet oder vergriffen ist.

„Mein Weg zu digitalen Infrarot-Fotos" von Klaus Bauer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12674-9 zu bestellen.

