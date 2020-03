Lieblingsrezepte für meinen gesunden Körper – Rezeptbuch zum Selberschreiben

Nicole Vel liefert Hobbyköchen mit „Lieblingsrezepte für meinen gesunden Körper“ einen Platz zum Festhalten ihrer besten Rezepte.

Wer gerne Zeit in der Küche verbringt, der kennt das Problem: die besten Rezepte sind über Dutzende von Kochbüchern und das Internet verstreut. Darüber hinaus haben viele Hobbyköche oft ihre eigenen Rezepte, die sie gerne aufschreiben, damit Familienmitglieder und Freunde sie auch mal ausprobieren können. Das kann oft in einem Zettelkrieg ausarten. Mit einem personalisierten Kochbuch kann man das Chaos vermeiden, indem man alle Lieblingsrezepte an einem einzigen Ort aufbewahrt! Das Rezeptbuch zum Selberschreiben wurde von Nicole Vel mit Hobbyköchen im Kopf gestaltet. Es beinhaltet eine Widmungs-Seite, ein Inhaltsverzeichnis zum schnellen Finden der Lieblingsrezepte, viel Platz für die eigenen Rezepte, aber auch einen 3-Tage-Detox-Plan mit Rezepten und einen 4-Wochenplan mit Datum. Ein Habit-Tracker hilft zudem beim Führen eines gesunden Lebens.

Das Rezeptbuch „Lieblingsrezepte für meinen gesunden Körper“ von Nicole Vel kann als Softcover oder Hardcover bestellt werden. Dieses 100-seitige Rezeptbuch bietet Platz für 84 Rezepte und enthält Bereiche für Rezeptnamen, Zutaten, Zubereitung, Portionen, Zubereitungszeit, Koch-/Backzeit, Schwierigkeitsgrad und ein Register. Die Zeiten, in denen man Rezepte in einem unübersichtlichen Ordner gesammelt hat, sind dank diesem liebevoll gestalteten Buch endlich zu Ende! Es ist ein perfektes Geschenk für Familie und Freunde, die gerne kochen.

„Lieblingsrezepte für meinen gesunden Körper“ von Nicole Vel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-5470-0 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

