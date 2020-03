Vegan ohne Wahn – Ratgeber für den Einstieg in ein gesundes Leben

Andreas Gossner vermittelt in „Vegan ohne Wahn“ eine Fülle an Themen, um den Lesern einen praxisgerechten Einblick in eine neue, befreiende Lebensweise zu geben.

Die vegane Ernährung ist immer öfter in den Nachrichten und immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, weil sie Sinn macht und sowohl für Mensch als auch Tier besser ist. Der Autor Andreas Gossner ist veganer Ernährungsberater, Meditationslehrer, Mental-, Stressmanagement-, und Fitnesstrainer. Er zeigt Menschen, die sich für eine vegane Lebensweise interessieren, in diesem Buch, wie eine gesunde, pflanzlich vollwertige Ernährung zu mehr Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude führt. Das Buch ist gefüllt mit allen Themen, die für eine gesunde, pflanzenbasierte Ernährung relevant sind und zeigt die ganzheitlichen Zusammenhänge auf, wie eine Umstellung erfolgreich gestaltet werden kann. Gesunde, lebensbejahende Ernährung, gesundheitsfördernde Bewegung, mentale Stärke, Entspannung und Spiritualität sind die Grundlagen für ein gesundes Leben.

In diesem Sinne geht es in „Vegan ohne Wahn“ von Andreas Gossner vordergründig um die gesunde, pflanzlich vollwertige Ernährung. Es werden jedoch auch die damit einhergehenden Themenbereiche (Bewegung, mentale Stärke, Entspannung und Spiritualität) beleuchtet. Die Themen reichen von der Ethik über die Körperfunktionen, den gesundheitlichen Aspekten, die Nährstoffe, Nahrungsmittel, Alltagstipps bis hin zu Rezepten.

Der Autor vermittelt für den Leser einen praxisgerechten Einblick in eine neue und befreiende Lebensweise.

„Vegan ohne Wahn“ von Andreas Gossner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-1545-9 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lieblingsrezepte für meinen gesunden Körper – Rezeptbuch zum Selberschreiben