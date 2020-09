Professionelle und charaktervolle Fotografie für Portraits und Hochzeitsbilder!

Natürliche und charaktervolle Fotografie für Portrait, Familien und Hochzeitsbilder!

Für schöne, authentische und charaktervolle

Aufnahmen wird ein professioneller Fotograf

gesucht?

Dann seid Ihr bei Ostseeblende Fotografie zu 100% richtig!

Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Portraitfotografie, Paar / Familienfotografie und Standesamtliche Hochzeiten. Aber auch in anderen Bereichen wie Tierfotografie und Businessfotografie liefere ich ihnen professionelle Qualität.

In Kiel und Umgebung, zwischen Lübeck und Hamburg bin ich unterwegs um die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen.

Ob an ausgesuchter Location oder in meinem Fotostudio liebe ich es, Menschen in Szene zu setzten und in verschiedenen Situationen zu fotografieren und so die schönsten Momente und Emotionen für sie festzuhalten!

Stilvolle und kreative Portraits, Familienfotos, schöne Bilder von einer standesamtlichen Hochzeit oder freien Trauung und auch eventuell später noch ein After Wedding Shooting?

Auch hierfür erstelle ich ihnen gerne ein Angebot!

Der Kunde steht bei mir immer im Mittelpunkt und bekommt nach engagierter und professioneller Arbeit charaktervolle,

beeindruckende Bilder geliefert!

Da das Fotografiert werden für viele Menscheneine Ausnahmesituation darstellt und man schließlich auch nicht jeden Tag vor der Kamera steht macht gar nichts.

Das ihr bestimmt auch etwas nervös, gehemmt und auch ein wenig unsicher seid, ist auch nicht schlimm.

Ich nehme mir die Zeit für Euch, quatsche, lache und erschaffe eine gelöste und entspannte Atmosphäre.

Stelle Euch ins richtige Licht um zum passenden Zeitpunkt den Auslöser zu drücken.

So entstehen von Euch und euren Liebsten natürliche, charaktervolle, natürliche und beeindruckende Bilder.

Ausgewählte Fotos gibt es dann in professioneller Bearbeitung.

Diese werden in hoher Auflösung zum Download bereitgestellt

oder können auf Wunsch auf einen Stick kopiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ostseeblende Fotografie

Herr Andreas Rump

Stiftstrasse 25

24103 Kiel

Deutschland

fon ..: 0160/2304444

web ..: http://www.ostseeblende.de

email : kontakt@ostseeblende.de

Persönlicher und kreativer Fotograf in Kiel für professionelle Bilder in vielen Bereichen.

Ich bin spezialisiert auf Portraitfotografie, Paar / Familienfotografie und Standesamtliche Hochzeiten. Shootings können Outdoor an ausgesuchten Locations, bei ihnen zu Hause oder auch in meinem Studio in Kiel stattfinden.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

