Die optimale Aufmerksamkeit mit Außenwerbung erzielen

Über das FRAMELESS-Outdoorsystem

An den Wänden von Einkaufszentren oder Häusern – Mit der richtigen Außenwerbung kann eine besonders große Zahl von Umworbenen angesprochen werden. Die ALGROUP GmbH ist spezialisiert auf die Werbung im Outdoor-Bereich und bietet patentierte Rahmenlösungen, die innovative Möglichkeiten für Werbende bieten.

Im öffentlichen Raum ist eine Werbung mit großer Reichweite und Kontakthäufigkeit bei verhältnismäßig geringen Kosten möglich. Doch um von den anderen konkurrierenden Reizen in der Umgebung abzulenken, muss die Werbefläche auffallen.

„Die Größe ist ein entscheidendes Kriterium, um die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zu ziehen. Wer dann auch noch in den Abendstunden und der Nacht mit seinen Werbemaßnahmen überzeugen will, der kann bei unseren FRAMELESS-Rahmen eine LED-Beleuchtung integrieren lassen“, erklärt Maike Schumacher, die Vertriebsleiterin bei ALGROUP ist. „Insbesondere unsere Produkte aus der Maxflex-Reihe bieten unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten aufgrund frei wählbarer Formatgrößen.“

Die Rahmenlösungen von ALGROUP zeichnen sich dadurch aus, dass sie ganz einfach installiert werden und ein Motivwechsel unkompliziert vorgenommen werden kann. Dennoch wurde das Thema Sicherheit entsprechend berücksichtigt, so dass das System TÜV zertifiziert ist und Brand-, Diebstahl- sowie Vandalismusschutz gewährleistet sind. Die Textildrucke und Aluminiumrahmen sind zudem wetter- und UV-beständig und trotzen damit Sonne, Kälte, Sturm und Regen.

Um die Blicke auch in der Dunkelheit auf eine bestimmte Werbebotschaft oder ein ansprechendes Bild zu lenken, bietet ALGROUP Rahmen mit integrierter Beleuchtung an. Energiesparende und dimmbare LEDs sorgen dabei für eine gleichmäßige Lichtverteilung auf der gesamten Werbefläche und ermöglichen die Betrachtung auch aus weiterer Entfernung.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Werbefläche oder Bild leuchtend finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALGROUP GmbH

Frau Paula Bär

Waltherstraße 49-51

51069 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 / 68 93 23 0

fax ..: 0221 / 68 93 23 88

web ..: https://www.algroup.de

email : info@algroup.de

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Lisa Petzold-Sauer

Josefstraße 10

51377 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sensation: Deutschlands einziger fleischloser Metzger!