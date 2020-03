Außenwerbung in neuen Dimensionen

ALGROUP bietet patentierte Lösung für Outdoor-Visual-Branding

Die ALGROUP GmbH aus Köln ist bekannt für qualitativ hochwertige Lösungen für die Innen- und Außenwerbung. Mit Frameless Maxflex hat ALGROUP nun ein patentiertes System entwickelt, das neue Maßstäbe setzt. Denn es ermöglicht durch seine Format- und Installationsfreiheit unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten im Outdoor-Bereich.

„Wir sind stolz, dass wir in der FRAMELESS-Produktreihe mit Maxflex nun die Flexibilität für die Außenwerbung auf das Maximum erhöhen konnten“, erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin der ALGROUP GmbH. „Jegliche Formatgröße ist individuell möglich. Dabei gibt es keinerlei Einschränkungen aufgrund von Sturm, Wärme oder Kälte. Und natürlich bleiben alle bewährten Vorteile des FRAMELESS-Systems erhalten.“

Die Textilspannrahmen sind wetter- und UV-beständig sowie einfach und schnell zu installieren. Je nach Brandschutzklasse kommen für die großformatigen Textildrucke verschiedene Materialien zur Anwendung, die entsprechend der Kundenwünsche bedruckt werden. Der Motivwechsel gestaltet sich ebenso ganz mühelos. So kann die Außenwerbung jederzeit den individuellen Anforderungen angepasst werden. Dennoch verfügt das System über einen wirksamen Diebstahl- und Vandalismusschutz.

Die Rahmen und Drucke sind besonders langlebig. Dank der genauen Passform und der permanent erzeugten Spannung wird einer Materialermüdung aufgrund von widrigen Witterungsbedingungen im Outdoor-Bereich wirksam entgegengewirkt.

Um die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Botschaft oder ein aussagekräftiges Bild auf beispielsweise der Wand eines Einkaufzentrums zu ziehen, eignen sich besonders die Rahmen mit integrierter Beleuchtung. Energiesparende und dimmbare LEDs sorgen dabei für eine starke Fernwirkung und eine gleichmäßige Lichtverteilung auf der gesamten Werbefläche.

„Unsere fortwährende Innovations- und Entwicklungsarbeit hat sich gelohnt. Denn wir erhalten von unseren Kunden durchweg positive Rückmeldungen zur unbegrenzten Format- und Installationsfreiheit, was einen optimalen Werbeeffekt im Außenbereich ermöglicht“, so Maike Schumacher abschließend.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Bild mit LED Hintergrundbeleuchtung oder Bilder mit Licht finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

