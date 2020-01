Algroup stattet Räumlichkeiten im Neubau einer Hauptgeschäftsstelle aus

Leuchtkästen und unbeleuchtete Systeme von FRAMELESS sorgen für angenehme Raumatmosphäre

Seit fast zwanzig Jahren entwickelt und implementiert die in Köln ansässige Algroup GmbH deutschlandweit maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Interior Design. Mit dem hochwertigen Textilspannrahmen-System der Marke FRAMELESS entwerfen die Projektmanager der Algroup individuelle Raumkonzepte für unterschiedliche Räumlichkeiten und Unternehmen aller Größen und Branchen. Die Norderstedter Bank hat kürzlich das kreative Projektmanagement-Team der Algroup GmbH mit der Innengestaltung ihrer Geschäfts- und Besprechungsräume in der neu errichteten Hauptgeschäftsstelle in Norderstedt beauftragt.

„Die Besonderheit bei der Gestaltung der Innenräume der Norderstedter Bank war, dass wir gemeinsam mit den Mitarbeitern ein Raumkonzept für ihren Arbeitsplatz entwickeln konnten, an dem sie sich auch noch in zehn Jahren wohl fühlen werden. Denn eine angenehme Raumatmosphäre und eine behagliche Raumakustik legen den Grundstein für die Motivation und Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter“, sagt Giovanni Russo, Geschäftsführer bei der Algroup GmbH.

So dekorieren nun insgesamt neun Leuchtkästen sowie vier unbeleuchtete Systeme des Textilspannrahmen-Systems der Marke FRAMELESS die neuen Räumlichkeiten der Hauptgeschäftsstelle der Norderstedter Bank. Für die unterschiedlich großen Wandbilder in diversen Formaten wurden individuelle Motive ausgewählt, die in einer hochwertigen Qualität auf die Textilstoffe gedruckt wurden. „Unsere FRAMELESS Stoffdrucke sind PVC-frei, knitterfrei, brandschutzzertifiziert und geruchsneutral. Aus diesen Gründen eignen sie sich besonders gut für die Gestaltung von Innenräumen. Die gestochen scharfen Motivdrucke sorgen für eine schöne Optik, durch den Einsatz von moderner LED-Lichttechnik können zusätzliche Highlights gesetzt und den Visuals besondere Akzente verliehen werden“, sagt Giovanni Russo.

Für eine schnelle und einwandfreie Montage der FRAMELESS Textilspannrahmen-Systeme in den Geschäfts- und Besprechungsräumen sorgen die hauseigenen Monteure von Algroup. Auch der Austausch der Visuals sowie die termingerechte Wartung der Systeme liegt, dank des umfangreichen Dienstleistungsportfolios und des kundenorientierten Service, in den professionellen Händen der Produktionsmitarbeiter und Monteure der Algroup GmbH.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Akustik Trennwand, Beleuchtetes Wandbild und andere finden Interessenten auf https://www.algroup.de.

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

