Die optimale Raumakustik

Algroup bietet Schallabsorption in ansprechender Optik

Die Algroup GmbH aus Köln ist bekannt für innovative Produkte und fördert mit den Frameless Akustikrahmen eine behagliche Raumakustik. So werden zeitgemäße Kommunikationsformen in offenen Raumstrukturen in Kombination mit einer atmosphärischen Gestaltung ermöglicht.

„Unsere Rahmen ermöglichen es, Räumen einen harmonischen Klang zu geben und dabei visuelle Akzente im Interior Design zu setzen“, erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin der ALGROUP GmbH. „Gerade in großen und offenen Räumen, die sehr beliebt in den Bereichen Leben und Arbeiten sind, müssen häufig Lärm und Schall reduziert werden. Mit unseren Rahmenlösungen werden Ruhe und Kommunikation optimal ermöglicht.“

Frameless Akustikrahmen von Algroup sorgen mittels schallisolierender oder -absorbierender Akustikvliese in verschiedenen Stärken für einen ruhigen und angenehmen Klang. Die Textilspannrahmen können als Einzelobjekt, in Kleinstauflage oder in Serie gefertigt und in jeglichem Format geliefert werden. Da die Textildrucke jederzeit ganz einfach ausgetauscht werden können, sind der Inneneinrichtung keine Grenzen gesetzt. So können Schallabsorption und Lärmreduktion mit hohen Designansprüchen kombiniert werden, um einer attraktiven Raumgestaltung gerecht zu werden.

Die Frameless-Serie steht für Premium-Qualität, die besonders langlebig und flexibel einsetzbar ist. Die Textilspannrahmen sind mühelos und ohne Spezialwerkzeug montierbar, angenähte Gummikeder ermöglichen einen einfachen Motivwechsel und moderne LED-Beleuchtung ist für viele Rahmen integrierbar.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Wand Schallschutz, LED Leuchtbilder und andere finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

