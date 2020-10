Dein rosaroter Faden – Ein Mutmacher für alle Krebspatienten und deren Angehörige

In „Dein rosaroter Faden“ verarbeitet die Autorin Britta Bürgers nicht nur ihre Krebserkrankung. Vielmehr möchte sie Betroffene dazu anregen, die Krankheit als Chance zu sehen.

In ihrer autobiografisch geprägten und mitreißenden Geschichte „Dein rosaroter Faden“ zeigt die Autorin Britta Bürgers, dass es tatsächlich möglich ist, sich selbst zu helfen. Sie selbst bezeichnet ihr Buch als „Therapeut für die Tasche“, denn es begleitet Krebspatienten aufbauend auf dem Heilungsweg. Bürgers gibt Einblicke in Methoden, die ihr bei ihrer eigenen Krankheit geholfen haben. So erzeugt sie ein Gefühl des Nicht-Allein-Seins und schafft ein wunderbares Buch für alle, die in diesem lähmenden und angsteinflößenden Ausnahmezustand nach Halt, Orientierung und menschlicher Unterstützung suchen.

Britta Bürgers wurde 1962 in Niedersachsen geboren. Nach Studium und Familiengründung führte sie ihr Weg nach Bonn, wo sie mehrere Schicksalsschläge hinnehmen musste. Auf den Tod ihres Mannes folgte die eigene Krebserkrankung, so dass die Autorin bereits früh durch dieses Thema geprägt wurde. Da sie die große Angst und Hilflosigkeit, die mit der Erkrankung einhergehen, nicht hinnehmen wollte, bildete sie sich in diesem Bereich fort. Als sie bemerkte, dass ihre Erfahrungen immer häufiger gefragt wurden, entstand die Idee für ihr erstes Buch, in das sie auch ihr Wissen als Ganzheits- sowie Ayurvedatherapeutin mit einfließen ließ.

„Dein rosaroter Faden" von Britta Bürgers ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07082-0 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

