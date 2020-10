Rauchen aufhören – Das Geheimnis der Rauchentwöhnung

Hannes Heinemann hilft den Lesern seines Ratgebers „Rauchen aufhören“ dabei eine ungesunde Sucht aufzugeben, ohne sich dabei mies zu fühlen.

Der Autor war 23 Jahre lang ein starker Raucher und ist oft an Versuchen zum Nichtraucher zu werden gescheitert. Doch eines Tages ist er auf etwas aufmerksam geworden, worüber beim Rauchstopp niemand redet und was auch den Lesern bis jetzt sehr wahrscheinlich verschwiegen wurde. Die meisten Raucher machen sich wahrscheinlich Gedanken über Entzugserscheinungen und wie sie diese Phasen dieser Sucht überstehen können. Die Leser erfahren durch den Autor, wie sie sich richtig vorbereiten, um Nichtraucher zu bleiben. Sie werden durch das vermittelte Wissen, lernen, wie sie nicht ständig an die Zigarette denken. Sie werden sich dadurch auch nicht so fühlen, als würden sie auf etwas verzichten.

Die Leser erfahren in „Rauchen aufhören“ von Hannes Heinemann das Geheimnis der Rauchentwöhnung – und der Autor ist eine glaubenwürdige Quelle, denn er ist immerhin seit zehn Jahren ein erfolgreicher Nichtraucher. Wer nun auch endlich wissen will, wie das Rauchen aufhören wirklich funktioniert, der ist hier an der richtigen Adresse. Das Buch stellt eine Rauchentwöhnung, welche die Leser auf Dauer rauchfrei werden lässt, vor – und zeigt am konkreten Beispiel des Autors, wie das praktisch aussieht.

„Rauchen aufhören“ von Hannes Heinemann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11688-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

WIRTZ & LÜCK WOHNBAU GMBH, Monheim: Auch 2020 von Bauherren sehr gut bewertet