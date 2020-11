Herzens Zeit für Mutter und Kind – Märchen, Ausmalbilder und stärkende Gedanken

Amely Gräfin Platen schenkt Müttern und ihren kleinen Kindern mit „Herzens Zeit für Mutter und Kind“ eine Quelle voller Inspiration und Unterhaltung.

Das neue Buch der Autorin Amely Gräfin Platen richtet sich in erster Linie an Mütter und ihre Kinder (im Alter von 4 bis 8 Jahren). Es beinhaltet 12 Kapitel mit jeweils einem Märchen, Ausmalbild, stärkenden Gedanken für die Mutter und kreativen Ideen im Umgang mit Heilkräutern. Dieses inspirierende Buch soll eine Einladung an Mütter und Kinder sein, eine gute Zeit miteinander zu verbringen, die sowohl die Mütter als auch die Kinder erreicht. Oft schenken Mütter ihre freie Zeit ausschließlich dem Wohl und der Freude der Kinder und vergessen sich selbst dabei, wobei es doch besonders wichtig ist, dass gerade die Mutter immer genug Energie für den Alltag hat.

In dem Buch „Herzens Zeit für Mutter und Kind“ von Amely Gräfin Platen finden die Mütter ebenso viel Wertvolles für sich als Frau und Mutter, wie auch die Kinder auf ihre Kosten kommen. Es ist ein Erlebnisbuch, ein Buch für ein kreatives Miteinander, das Erinnerungen schaffen soll. Vor allem jedoch soll das Buch jede Mutter daran erinnern, dass sie sich selbst auch ein wenig Zeit für sich selbst gönnen sollte. Die Leserinnen des Buches sollten auch einen Blick auf die schön gestaltete Webseite der Autorin (amalind.de) werfen, um dort weitere Infos und Anregungen zu finden.

„Herzens Zeit für Mutter und Kind“ von Amely Gräfin Platen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15409-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

