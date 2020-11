Mission Manneskraft – Populärwissenschaftlicher Ratgeber zur Gesundheit des Mannes

Dietmar Betz sucht in „Mission Manneskraft“ nach tiefer liegenden Ursachen für das Phänomen der schwächelnden Manneskraft.

Als Urologe mit einem Schwerpunkt in der Andrologie hat der Autor nahezu täglich mit Männern zu tun, die Probleme mit einem unbefriedigenden Sexualleben haben. Durch seine Erfahrungen offenbarte sich ihm die Vielschichtigkeit dieses anscheinend recht weit verbreiteten Dilemmas. In seinem populärwissenschaftlichen Ratgeber beleuchtet Dietmar Betz das Thema Männergesundheit am Beispiel intimer Störungen des Mannes. Er sucht nach den tiefer liegenden Ursachen für das Phänomen der schwächelnden Manneskraft und geht wissenschaftlich fundiert der Frage nach, ob Männer zum Beispiel durch Yoga, Meditation oder spirituelle Wege der Heilung selbst dazu beitragen können, das Thema Männergesundheit in den Griff zu bekommen.

Um einen Blick über den Tellerrand hinaus zu ermöglichen werden in „Mission Manneskraft“ von Dietmar Betz Erkenntnisse aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen jenseits der Humanmedizin herangezogen. Die Leser lernen in dem Buch mehr über männliche Sexualität und warum dieses Thema komplexer ist, als allgemein angenommen wird. Am Ende des Buches erhalten die Leser eine praktische To-Do-Liste, die ihnen dabei hilft, ihr Leben selbst in den Griff zu nehmen und damit ihre Manneskraft zu unterstützen.

Hinweis: Dieses Buch und die hier zu erwerbenden Erkenntnisse

ersetzen keinesfalls den Arztbesuch, denn intime Störungen können ein Frühsymptom einer schwerwiegenden Erkrankung sein.

„Mission Manneskraft“ von Dietmar Betz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15840-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

