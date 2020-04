Zeit für Lehrer: 10 einfache Zeitmanagement Werkzeuge für sofort mehr Zeit für Wichtiges in deinem Lehrerleben

10 konkrete Zeitmanagement-Werkzeuge aus der Lehrerpraxis für die Lehrerpraxis mit einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die schnelle Umsetzung im Lehreralltag + Tipps für dauerhaft mehr Zeit

Du bist Lehrer/in und deine Arbeit nimmt dich so sehr ein, dass du kaum noch Zeit für die Dinge hast, die dir wichtig sind? Alles bleibt auf der Strecke – dein Partner, deine Hobbys, deine Gesundheit, deine Wünsche und Träume? Du fühlst dich dauer-gestresst? Dein Arbeitstag müsste doppelt so lang sein, damit du alle Aufgaben erledigen kannst, um überhaupt annähernd noch Zeit für dich und deine Bedürfnisse zu haben?

Dann lege dir mit diesem E-Book „Zeit für Lehrer“ konkrete Werkzeuge in die Hand, mit denen du gezielt an den Stellschrauben drehst, die dir sofort mehr Zeit für die wichtigen Dinge in deinem Lehrerleben bringen. Denn alle hier vorgestellten Zeitmanagement-Werkzeuge wurden mehrere Jahre in der Lehrerpraxis erprobt und verfeinert und sind somit aus der Lehrerpraxis für die Lehrerpraxis!

Mithilfe der einfachen und praktischen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Checklisten und Vorlagen kannst du jedes der 10 vorgestellten Zeitmanagement-Werkzeuge problemlos und ohne große Vorbereitungen direkt in deinem Lehreralltag umsetzen. Durch Workbook-Anteile passt du die Zeitmanagement-Werkzeuge deinen individuellen Gegebenheiten an. Auch dafür bekommst du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Erfahre zudem, was du tun kannst, um auch dauerhaft mehr Zeit in deinem Lehrerleben zu haben.

Mit diesem Handbuch gegen Stress bekommst du keine allgemeingültigen Lösungen gegen Stress, sondern eine Art Praxisbuch, mit dem du dein Lehrerleben sofort stressfreier gestaltest und dem Zeitmangel Ade sagst. Dafür musst du dich nur noch an die Hand nehmen lassen und die Strategien Schritt für Schritt in deinem Lehreralltag erproben.

Schritt 1?

Klicke auf diesen Link und lade dir das E-Book „Mehr Zeit für Lehrer“ herunter:

E-Book „Mehr Zeit für Lehrer“

Vom 25. – 27.04.2020 kannst du dir das E-Book sogar kostenlos herunterladen!

Peggy Kaminski, die Autorin dieses Buches, war selbst 9 Jahre lang in verschiedenen Bundesländern und Schulformen als Lehrerin tätig. Neben ihrer Funktion als Klassen-, Fachlehrerin und Prüferin war sie als Steuergruppenmitglied, schulinterne Gesundheitsbeauftragte sowie als Projektleiterin für kollegiale Unterrichtsreflexion tätig. Durch diese Zeitmanagement-Werkzeuge, die sie u.a. ihren Klient/innen und Kursteilnehmer/innen vermittelt, schuf sie sich die Zeit, sich neben dem Lehrerberuf zur Personal- und Businesscoachin, zur Managerin für betriebliches Gesundheitsmanagement sowie zur Kursleiterin für Waldbaden weiterzubilden. Heute verhilft Peggy Kaminski Lehrer/innen, die nur noch gefrustet und gestresst in bzw. durch ihren Lehrerjob sind, zu mehr Entspannung und Zeit für die Dinge, die ihnen wichtig sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gesundheitscoaching Peggy Kaminski

Frau Peggy Kaminski

Ernst-Kabel-Stieg 1b

22087 Hamburg

Deutschland

fon ..: 017660030103

web ..: http://www.gesundheitscoaching-peggykaminski.de

email : kontakt@gesundheitscoaching-peggykaminski.de

Ich verhelfe Lehrer/innen, die nur noch gefrustet und gestresst in bzw. durch ihrem Lehrerjob sind, zu mehr Entspannung und Zeit für die Dinge, die ihnen wichtig sind. Denn wenn diese erst einmal erfahren, mit welcher Strategie sie zu mehr Entspannung kommen, werden sie ihren Lehrerjob und v.a. ihr Lehrerleben wieder mehr genießen. Dazu biete ich Coachings, Trainings und Onlinekurse an.

