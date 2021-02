Reise-Spass – Hin & weg & voll dabei – Abenteuerlicher Camper-Roman

Zwei unterschiedliche Charaktere gehen in Theo von Mooses „Reise-Spass – Hin & weg & voll dabei“ gemeinsam auf eine Reise und sich dabei oft gegenseitig auf die Nerven.

Christoph ist als Quereinsteiger in einer Werbeagentur gelandet. Friedrich ist ein geselliger Typ und fühlt sich auf einer Bank hinter dem Bildschirm eingelocht. Beide suchen nach neuer Orientierung und machen sich gemeinsam auf den Weg – und der Weg ist hierbei das eigentliche Ziel! Die zwei recht ungleichen Männer leasen einen Camperbus und ziehen durch Italien, Frankreich, Spanien und Marokko los. In der Diskussion über ihre unterschiedlichen Welten fahren sie sich hitzig an den Karren und gehen sich gegenseitig auf die Nerven. Mit einem Griff in die Trickkiste kommen sie auf ein Segelboot. Dies stellt sich recht schnell aus ein Fiasko heraus. Abenteuerlich geht es dann auf dem Festland weiter.

Nur mit Humor lassen sich die Ereignisse, welche die beiden Männer in „Reise-Spass – Hin & weg & voll dabei“ von Theo von Moos über sich ergehen lassen müssen, bewältigen. Diese Dramatik wird beschönigend nach Hause berichtet, denn man will auf keinen Fall zugeben, dass alles ein wenig chaotisch abläuft. Neue Ziele werden ihre beruflichen Wege bestimmen, doch werden beide Charaktere am Ende das finden, wonach sie suchen? Die Leser gehen zusammen mit den Beiden auf eine unterhaltsame Reise, lachen und staunen mit ihnen. Die Geschichte ist gerade in der aktuellen Zeit eine tolle Ablenkung und eine kleine Urlaubsreise von daheim aus.

„Reise-Spass – Hin & weg & voll dabei" von Theo von Moos ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20225-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

