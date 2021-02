Die große Macht der Kleinigkeiten – Mehr als nur ein weiterer Zeitmanagement-Ratgeber

Roman Kmenta teilt in „Die große Macht der Kleinigkeiten“ beeindruckend einfache Ideen, mit denen man in nur wenigen Minuten pro Tag sein Leben verändern kann.

Zeit ist etwas, das vielen Menschen viel zu schnell abhanden kommt. Meistens sind die Tage anscheinend einfach nicht lang genug, um alles zu erledigen, was man sich vorgenommen hat. Selbst Menschen, die sich bereits bestens mit Zeitmanagement auskennen, Zeitplaner nutzen und für die Worte wie Selbstmanagement, Selbstdisziplin und Selbstorganisation keine Fremdworte sind, finden es oft schwer, genügend Zeit zu finden. Es scheint unmöglich zu sein alle Ziele zu erreichen, dabei gleichzeitig mehr Work Life Balance zu haben, die eigene Bestimmung zu finden und zu verwirklichen. Viele Menschen sind hier und dort erfolgreich, aber gestresst. Dieses neue Buch zeigt, dass es auch anders gehen kann, denn oft sind es nämlich nicht die großen, sondern die ganz kleinen Dinge, die den eigenen Erfolg verhindern oder aber deutlich mehr Erfolg ermöglichen.

Die Leser lernen in „Die große Macht der Kleinigkeiten“ von Roman Kmenta, auf welche Weise sie selbst sehr viel Zeit verschwenden, so warten durchschnittliche Menschen 156 Stunden pro Jahr warten vor dem Bildschirm, dass ihr Computer macht, was sie im befohlen haben. Vier Arbeitstage und mehr pro Monat werden von Rauchern verschwendet, um blauen Dunst in die Luft zu blasen. Die Leser werden erstaunt, positiv überrascht und begeistert sein, wenn sie von dem Autor lernen, wie sie mit oft nur fünf Minuten pro Tag Dinge umsetzen und letztlich Gewaltiges vollbringen und ihre Ziele erreichen können.

„Die große Macht der Kleinigkeiten“ von Roman Kmenta ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23540-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

