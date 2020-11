Das große Buffet von Mutter Natur – Ratgeber und Rezeptbuch

Margot Müller spricht in „Das große Buffet von Mutter Natur“ über die Heilkraft von Wildkräutern und Bäumen im (vor)alpinen Raum.

Die „Kräuterhexe“ Margot Müller ist seit Jahrzehnten als Kräuterführerin unterwegs. Mit ihren hilfreichen Tipps und Rezepten können Profis und Anfänger viel über das große Buffet von Mutter Natur (dazu)lernen. Über 60 Kräuter und Bäume aus dem (vor)alpinen Raum finden die Leser in diesem neuen Buch in Wort und Bild beschrieben. Garniert wird der informative Inhalt mit reizenden Geschichten über das alte Wissen, das durch Generationen weitergegeben wurde. Das Motto der Autorin lautet: „Sei mutig und nutze die Heilkraft der Pflanzen, um deinen Geist zu aktivieren, dein Immunsystem zu stählen und deine Traurigkeit in Freude zu verwandeln.“

Die Leser lernen in dem umfangreichen Ratgeber „Das große Buffet von Mutter Natur“ von Margot Müller mehr über die Wirkung und Bedeutung von Pflanzen, die den meisten Menschen gut bekannt sind, aber oft als Unkraut bezeichnet werden (wie z.B. Brennnesseln und Löwenzahn), und anderen Pflanzen, die man vom Namen her zwar kennt, aber über die man oft wenig weiß (wie z.B. Ackerschachtelhalm, Spitzwegerich und Blutwurz). Viele der Pflanzen kann man kostenlos im Wald finden und die Autorin regt die Leser mit ihrem Buch dazu ein, sich am Buffet der Natur zu bedienen.

„Das große Buffet von Mutter Natur" von Margot Müller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16075-0 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

