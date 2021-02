In inniger Liebe – Weitere Briefe der Eltern des Herausgebers über Kontinente 1908-1950

Albert Spiegel teilt in „In inniger Liebe“ Briefe aus der Zeit der Internierung und Trennung seiner Eltern von 1941-1945.

Dieses Buch ist der zweite Band in der Reihe rund um die Briefe der Eltern des Herausgebers. Die zahlreichen Briefe, die in bewegten Zeiten geschriebenen wurden, sind einerseits interessante Zeitdokumente und andererseits vor allem sehr persönliche Äußerungen der Liebe in einer langen Ehe, die durch die Kriegszeiten und das Leben im Ausland zu langen Trennungen und Erschwernissen führte. Der Herausgeber hat sich zur Veröffentlichung der ihm hinterlassenen Briefe auch deshalb entschlossen, weil solche Briefe als Zeugen ihrer Zeit heute kaum noch geschrieben werden. Sie sind eine aussterbende Art und darum etwas Besonderes.

Wer den ersten Band genossen hat, der wird auch von Band 2 „In inniger Liebe“ von Albert Spiegel nicht enttäuscht. Die Briefe sind sowohl historisch interessant als auch bewegend und zeigen den Lesern, wie die Realität damals für ein Paar, das vom Krieg immer wieder getrennt wurde, wirklich aussah. Die weiter Korrespondenz bis zur Ausreise von Margot mit Kindern in die Schweiz und dann zum Wiedersehen in Australien folgt in Band 3.

„In inniger Liebe“ von Albert Spiegel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23553-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

