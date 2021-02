Ohlala, Julia! – Amüsante Urlaubsliteratur

Stefanie Carstens macht mit „Ohlala, Julia!“ Lust aufs Reisen und erzählt eine charmante Liebesgeschichte.

Julia ist eine Lehrerin und alleinerziehende Mutter zweier heranwachsender Söhne. Sie reist mit ihrem altersschwachen Auto von Hamburg bis in die Camargue, nach Les-Saintes-Maries-de-la-Mer. Sie wird von den beiden Söhnen Alex und Julius, Julius‘ Freundin Aphrodite und dem Familienhund Bonnie begleitet. Jeder der Reisenden genießt den Urlaub auf seine eigene Art. Julia durchstreift täglich die wilde Camargue-Landschaft auf dem Pferderücken. Sie lernt dabei den wesentlich jüngeren Rancher Serge kennen, in den sie sich unsterblich verliebt. Doch Serge ist nicht ehrlich zu ihr und in ihrem Kummer unternimmt Julia einen halsbrecherischen Ausritt und stürzt. Die Rettung naht in Gestalt des Tierarztes Joachim, den Julia bereits kennt – und nicht ausstehen kann. Doch sie lernt ihn von einer ganz anderen Seite kennen und -schätzen. Aber dann taucht auch noch Julias Exmann Hanno im Ferienort auf. Wer wird am Ende einen festen Platz in Julias Herzen gewinnen?

Der unbeschwert und witzig geschriebene Roman „Ohlala, Julia!“ von Stefanie Carstens macht nicht nur gute Laune, sondern weckt auch die Reiselust. Das kurzweilige Buch ist nicht einfach nur eine Liebesgeschichte, sondern eine Liebeserklärung an Südfrankreich mit all seinem Charme, seiner Lebensfreude und – seinen Chansons! Alle Schauplätze und traditionellen Feste werden von der Autorin authentisch beschrieben. Die Leser werden sich so fühlen, als seien sie selbst direkt mit dabei.

„Ohlala, Julia!“ von Stefanie Carstens ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17783-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vasili – Ein Coming-of-Age und Coming-Out-Roman In inniger Liebe – Weitere Briefe der Eltern des Herausgebers über Kontinente 1908-1950