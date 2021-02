Vasili – Ein Coming-of-Age und Coming-Out-Roman

Zwei Achtzehnjährige verlieben sich in Christoph T. M Krauses „Vasili“ unter ungewöhnlichen Umständen ineinander.

Kurt beichtet seinem Sohn nach langer Krankheit auf dem Sterbebett sein größtes Lebensgeheimnis. Er war als 18-Jähriger Wehrmachtsfunker im Winterfeldzug auf dem Weg nach Russland, an den Ermordungen ukrainischer Juden beteiligt. In einem abgelegenen ukrainischen Dorf findet er in einem Verschlag den überlebenden, ebenfalls 18-Jährigen Vasili. Obwohl die beiden eigentlich Feinde sein sollten, verlieben sie sich ineinander und erleben ihr allererstes Mal. Kurt rettet Vasili daraufhin das Leben, indem er ihm die Flucht nach Schweden ermöglicht. Eine Kette menschlicher Helfer bildet sich und Vasili schafft es tatsächlich, zu überleben. Kurt erhält daraufhin fälschlicherweise die Nachricht, dass Vasili auf seiner Flucht erschossen worden sei.

Das Buch ist „Vasili“ von Christoph T. M Krause ein Coming-of-Age und Coming-Out-Roman über Liebe und Tod im Zweiten Weltkrieg. Es erzählt die Geschichte einer großen Liebe zwischen zwei ungleichen Menschen und deren Welten. Sie waren Teil einer weltweiten Zerstörungsmaschine, ob sie es wollten oder nicht. Ihr Beispiel zeigt, dass selbst Feinde sich gegenseitig helfen können – und der Feind in manchen Fällen zum besten Helfer werden kann. Die bewegende Geschichte zeigt den Lesern eine andere Seite des Lebens – und Liebens – während des Zweiten Weltkriegs.

„Vasili" von Christoph T. M Krause ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23108-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

