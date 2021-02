Marlens Gang – Operation Murmeltier – Ein spannender Kinder-Kurz-Krimi

Eine kunterbunte Gruppe klärt in Thomas Gosslers „Marlens Gang – Operation Murmeltier“ einen Einbruch auf.

Marlen ist ein acht Jahre altes Mädchen mit einem eisernen Willen und ganz viel Fantasie. Sie besucht die 2. Klasse und wohnt mit ihrem kleineren Bruder Jonas, ihrer Mama Sofie und ihrem Papa Peter in einem Reihenhaus am Stadtrand von Stuttgart. Marlen unterscheidet sich von anderen Mädchen, denn sie liebt Astronauten und Seeräuber und kann mit Puppen und Prinzessinnen nur wenig anfangen. Als dann eines Tages in die Schule eingebrochen wird, macht sich Marlen mit ihren Freunden Nathan und Katja und dem Sandmännchen an die Arbeit, um den Fall aufzuklären. Um den Täter zu ermitteln, musste Marlen zwischen verschiedenen Welten hin und her reisen. Professor Quäntchen zeigte ihr, was man tun muss, um sich auf solche Reisen zu begeben.

Der spannende Kinder-Kurz-Krimi „Marlens Gang – Operation Murmeltier“ von Thomas Gossler ist das perfekte Buch für alle jungen Leseratten mit Fantasie. Die Leser bzw. Zuhörer gehen zusammen mit Marlen auf ein tolles Abenteuer, das zum Lachen anregt, aber auch viel Spannung liefert. Dieses kurzweilige, kindgerechte Buch entstand, weil die Enkelin des Autors sich nach der Veröffentlichung seines ersten Buchs („Durch Null teilt man nicht!“, eine kleine Reise durch die Mathematik) darüber beschwerte, dass sich das Buch für ihre Altersgruppe nicht eignet. Der Autor widmet dieses Buch also seinen Enkelinnen und allen anderen Leseratten mit Fantasie.

„Marlens Gang – Operation Murmeltier" von Thomas Gossler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20829-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

