Neues von Julia Nastasi, Traummann Coaching 1 zu 1 für Frauen

Gerade hat Julia Nastasi besonders viele Anfragen, denn sie ist Traummann Coach. Das bedeutet, sie hat ein Online-Coachingprogramm speziell für Frauen entwickelt,

das ihnen hilft, in einem sehr persönlichen Coaching 1:1 ihre eigenen Blockaden zu erkennen und abzulegen.

Schwetzingen.In Zeiten von Corona sind gerade Online-Programme sehr gefragt. Und das passiert aus gutem Grund. Jeder Teilnehmer kann in seinem Tempo lernen und gleichzeitig sind die Kursleiter nur eine E-Mail oder ein Telefonat entfernt. Berührungsloser und bequemer geht es nicht. Seminar Service Nastasi (www.Seminar-Service-Nastasi.de) heißt die Firma, die Julia Nastasi zusammen mit ihrem Ehemann im Jahr 2008 gegründet hat. Seitdem bieten sie als Familienbetrieb mit Sitz im schönen Schwetzingen Online Mentalcoachings an.

Natürlich sehnen sich die Menschen nach einem Ende des Social Distancings, erklärt Nastasi, doch gleichzeitig denken sie daran, was sie alles schon erlebt haben mit den »falschen« Männern. Die Auswahl an Männertypen, die Julia Nastasi im Coaching in den Erzählungen begegnen, sind immer dieselben – doch die Lösungen sind jedes Mal andere. Aus genau diesem Grund hat sie ja dieses Mentalcoaching mit der individuellen Betreuung 1:1 ins Leben gerufen.

Wie man sich das vorstellen kann? Die Teilnehmerinnen bekommen jeden Tag eine kleine Übung per E-Mail – diese können sie in maximal 30 Minuten lesen und ausführen – das ist sehr wichtig, um alltagstauglich zu bleiben. Zusätzlich gibt es im Onlineportal, für das die Teilnehmerinnen einen Zugang per Passwort bekommen für jede Woche Arbeitsunterlagen und Videos, die das Thema vertiefen, so kommt in den insgesamt 70 Tagen ein ganzer Werkzeugkasten aus Hilfen zusammen. Diese lernen die Teilnehmerinnen nach und nach kennen. Die Anwendung dieser Methoden kann in den unterschiedlichsten Lebensbereichen sehr nützlich sein. Wichtig dabei ist, dass die Teilnehmerinnen auf einfache und alltagstaugliche Weise verschiedene Techniken von Grund auf beigebracht und erklärt bekommen. Sie werden dann auch angeleitet, sie in ihrem eigenen Leben immer wieder anzuwenden. Das darf man sich dann wie einen mentalen Werkzeugkasten vorstellen. Natürlich können die Coaches nicht das ganze Leben dabeibleiben, aber die Werkzeuge der J.A.N. Methode können das leisten – ein ganzes Leben, in den merkwürdigsten Situationen werden den Teilnehmerinnen die passenden Möglichkeiten einfallen. Nun müssen die Methoden nur noch angewandt werden und die Situation wird sich zum Guten wenden.

Das Traummann Coaching ist sehr individuell. Jede Woche gibt es eine Stunde Privatcoaching mit Julia Nastasi am Telefon, via Skype oder Zoom (beides sind Videodienste, um das Gegenüber auch zu sehen). Das ist nicht nur eine unglaubliche Motivation, um das eigene Leben zu betrachten. Vor allen Dingen ist es eine Riesenchance, das Leben – in diesem Fall das Liebesleben, das Leben mit dem Traummann – neu zu definieren und dann auch zu führen.

In den Coachings kommen auch schwierige Themen wie betrogen werden, fremdgehen und körperliche Gewalt gegen Frauen zur Sprache. Dabei ist es wichtig, zu erkennen, ob ich selbst einen Anteil daran hatte und ob ich etwas verändern sollte, um solche Situationen nie wieder erleben zu müssen. Das ist sehr persönlich und individuell und regelmäßig hat Julia Nastasi auch Anfragen nach einem Kind. Nicht, dass sie selbst ein Kind vermitteln könnte – sie ist weder eine Partnervermittlung noch eine Kinderwunschagentur. Aber was ist, wenn eine Frau spürt, dass es ihr großer Wunsch ist, ein oder mehrere Kinder zu haben, eine Familie zu gründen und dann mit dem Partner, dem Vater der Kinder, glücklich zu sein? Das geht, das geht sogar wunderbar. Sie selbst ist dafür ein lebendes Beispiel. Julia Nastasi hat ihren Traummann im Jahr 2003, also vor rund 17 Jahren in ihr Leben gezogen. Die beiden sind seit 13 Jahren verheiratet und haben zwei wunderbare Kinder: Jan (4 Jahre) und Laura (2 Jahre). Sie sind gemeinsam seit über 10 Jahren selbstständig und leben und arbeiten jeden Tag gemeinsam, als Team, als Familie.

Gerade nach schwierigen Beziehungen, wenn Frauen hintergangen wurden, verletzt, verlassen wurden, wenn sie Trennungsschmerzen spüren mussten oder noch spüren, ist es wichtig, einen neuen Partner erst in ihr Leben zu lassen, wenn sie sich klar sind, was sie wollen und wie sie es wollen. Viele Frauen wissen ganz genau, was sie auf keinen Fall mehr wollen. Unbewusst ziehen sie damit genau das in ihr Leben. Sie wollen also keinen Schläger, keinen Betrüger, keinen Fremdgeher, keinen beim Müllrausbringen weinenden Softi, doch sie wissen nicht, wie sie es machen müssen, um genau das Gegenteil von dem, was sie nicht wollen, anzuziehen.

Das Online-Mentalcoaching ist nicht nur vollständig berührungsfrei, nein, weil das Thema so intensiv und tiefgehend ist, ist es nicht möglich, das Coaching einfach so zu buchen. Vor einer möglichen intensiven, 70-tägigen Zusammenarbeit mit Julia Nastasi als Mentalcoach in Liebesfragen, steht immer ein Telefonat, in dem Julia persönlich die Situation erfragt. Sie überprüft dabei, ob eine Zusammenarbeit zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll ist und funktionieren kann. Dann und nur dann macht sie ein Angebot für die Zusammenarbeit, das die Frau ablehnen oder annehmen kann. Bewerbungen zum Traummann Coaching online sind ausschließlich möglich unter https://www.seminar-service-nastasi.de/liebe

Seminar Service Nastasi hat den Unternehmenszweck, Menschen auf dem Weg zur Erreichung ihrer persönlichen Ziele zu helfen. Dabei ist die auf Online Kurse spezialisierte Familienfirma aus Schwetzingen in verschiedenen Lebensbereichen aktiv. Nach dem Start im Jahr 2007 wunden die Coachings immer weiterentwickelt und im Jahr 2019 / 2020 einem kompletten Relaunch unterzogen. Der erste neu verfügbare Kurs ist der Onlinekurs Liebe seit August 2019.

