Immobiliensuche: Schneller als die anderen Interessenten sein

Frühzeitig von neuen Immobilienangeboten erfahren

Der Immobilienmarkt ist in Wiesbaden und Umgebung angespannt und neue Kaufangebote sind sehr gefragt. Daher ist es enorm wichtig, sich schnell bei einem Hausverkäufer zu melden, bevor es die vielen anderen Interessenten tun. Daher bietet Rückert Immobilien einen speziellen Service für die eigenen Kunden: Als VIP erfahren sie von passenden Angeboten am Markt, bevor diese für alle öffentlich gemacht werden.

„Wer sich einen Zeitvorsprung sichern möchte, kann sich in unserem Maklerbüro als VIP-Kunde registrieren lassen“, erklärt Sascha Rückert, Geschäftsführer von Rückert Immobilien. „Denn so kommen die Angebote zum Interessenten, ohne dass sich der Einzelne selbst tagtäglich auf die Suche nach neuen Immobilien machen muss. Der besondere Vorteil ist, dass die Veröffentlichung des Angebots erst später erfolgt und die VIP-Kunden so als erste Kenntnis davon erhalten.“

Für die Registrierung werden die individuellen Suchkriterien abgefragt. Soll es ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung sein? Wie viele Zimmer werden benötigt? Ist ein Garten erwünscht? Wie hoch ist das Budget? Kommt dann ein passendes Objekt rein, werden die entsprechenden VIP-Kunden exklusiv vorab informiert.

Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass sich die Interessenten einen detaillierten Überblick über die Immobilie verschaffen können, indem sie die Möglichkeiten eines virtuellen 360-Grad-Rundgangs nutzen. Von Zuhause oder unterwegs kann bereits geprüft werden, ob Interesse am Kauf besteht.

„Gerade in Zeiten von Corona möchten wir die Besichtigungstermine vor Ort auf ein Minimum beschränken, um alle Beteiligten vor dem Virus zu schützen“, führt Sascha Rückert aus. „Daher setzen wir verstärkt auf die Online-Besichtigungen.“

Wer mehr zu diesem Thema oder zu Hausverkauf Wiesbaden oder zu Verkauf von Eigentumswohnungen Wiesbaden erfahren möchte, wird auf https://www.rueckert-immobilien.de fündig.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rückert Immobilien

Herr Sascha Rückert

Stiftstraße 29

65183 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: 0611 / 1851828

fax ..: 0611 / 1851829

web ..: https://www.rueckert-immobilien.de/

email : kontakt@rueckert-immobilien.de

Bereits seit 1996 ist Rückert Immobilien in der Wiesbadener Stiftstraße ansässig. Neben Beständigkeit sind Innovationskraft und ein besonders hochwertiges Marketing wichtige Merkmale der Arbeit, um sich mittels verschiedener Alleinstellungsmerkmale von „Hobbymaklern“, aber auch manchen professionellen Mitbewerbern abzusetzen. Eigentümern bietet Rückert Immobilien ein strukturiertes und hocheffizientes Konzept, um das bestmögliche Ergebnis innerhalb eines überschaubaren Zeitraums zu erreichen.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Lisa Petzold-Sauer

Josefstraße 10

51377 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

